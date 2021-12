CEO verfreus AkzoNobel wordt voorzitter Aliaxis

Aliaxis is een weinig bekende naam. Toch is de Brusselse groep een grote speler voor de productie en distributie van buizen, met ruim 14.000 werknemers en een omzet in 2020 van 2,9 miljard euro. Aliaxis is een spin-off van de eveneens Belgische bouwmaterialengroep Etex die ook wordt gecontroleerd door de zakenfamilie Emsens.