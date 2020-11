CFE bevestigt jaarprognoses

CFE zag in het derde kwartaal de omzet 3 procent stijgen tot 911 miljoen euro. Dat is beter dan verwacht en is te danken aan de verbetering bij de maritieme tak DEME. In het tweede kwartaal ondervond DEME wegens de coronarestricties veel moeilijkheden om de bemanningen van zijn schepen te vervangen en expats in het buitenland te krijgen. Die problemen zijn niet opgelost, maar de situatie is verbeterd.

Over de eerste negen maanden ligt de omzet van DEME 17 procent lager. DEME kondigde ook de overname aan van SPT Offshore, een kleine specialist in de installatie van ankerpalen en funderingen op zee met een omzet van 20 miljoen euro. Een tegenvaller is het nieuwe uitstel voor de oplevering van de Spartacus. De grootste snijkopzuiger ter wereld had al anderhalf jaar in de vaart moeten zijn, maar kan nu pas in februari 2021 in gebruik worden genomen.