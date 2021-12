CFE brengt DEME apart naar de beurs

Tegen de zomer van 2022 moet de maritieme dienstverlener apart op de Brusselse beurs noteren. CFE zelf wordt dan een 'pure' bouwgroep.

Ruim acht jaar na de machtsgreep van Ackermans & van Haaren (AvH) bij CFE wordt de logische volgende stap gezet. De aannemersgroep is luidens een persbericht van plan zich in twee te splitsen. De aandeelhouders van CFE moeten tegen de zomer van 2022 aandeelhouder worden van twee 'pure' bedrijven: de milieudienstengroep DEME en het overblijvende CFE, dat de bouw- en vastgoedpoot omvat.

Concreet zullen aandeelhouders van CFE voor elk aandeel één aandeel van 'Newco', de werknaam van de nieuwe groep boven DEME, ontvangen. Dit wel afhankelijk van een gunstige voorafgaandelijke fiscale ruling over de transactie en groen licht van 75 procent van de aandeelhouders. Dat laatste lijkt geen probleem, aangezien grootaandeelhouders AvH (62,1%) en Vinci (12,1%) de splitsing steunen.

KBC Securities-analist Olivier Vandewoude becijferde recent de ondernemingswaarde van DEME op 2,9 miljard euro. Dat is veruit het gros van de geraamde ondernemingswaarde van de hele CFE-groep, 3,1 miljard euro. Let wel: dat cijfer is inclusief 600 miljoen schulden.