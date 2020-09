CFE en Revive zetten fors in op Poolse woningbouw

Revive is vandaag al aan de slag in Polen met woningbouw op vroegere scheepswerven in de stad Gdansk.

De Belgische vastgoedspelers BPI Real Estate en Revive willen 165 miljoen euro investeren in de herontwikkeling van de Poolse grootstad Poznań. Het wordt een gemengde buurt met 1.000 woningen.

De projectontwikkelaars BPI Real Estate, de woningbouwtak van CFE, en Revive verwerven voor 26 miljoen euro een oude militaire kazerne vlak bij het centrum van Poznań, een van de belangrijkste steden in Polen.

Op de 5,5 hectare grote site willen de ontwikkelaars de komende jaren een gemengd project neerzetten met meer dan 1.000 appartementen, kantoren, commerciële ruimtes en ruimtes voor dienstenbedrijven. De twee Belgische bedrijven gaan voor het project op fiftyfiftybasis samenwerken. Het gaat om een investering van 165 miljoen euro.

Er is nog geen vergunning voor het project. De stad keurde wel al het ontwikkelingskader goed dat toelaat de vergunning aan te vragen. De Belgische joint venture hoopt de eerste bouwfase binnen twee maanden te starten. De ontwikkeling gebeurt gefaseerd, gespreid over een zestal jaar.

Revive is in Polen niet aan zijn proefstuk toe.

'Revive is in Polen niet aan zijn proefstuk toe. We zijn de Imperial Shipyard in Gdansk aan het herontwikkelen, goed voor ongeveer 3.500 wooneenheden', benadrukt Alexandre Huyghe, de nieuwe CEO van Revive. Revive wil de komende 18 maanden 600 nieuwe woningen bouwen in België en 400 in Polen.

Revive blaast nieuw leven in verloederde, onderbenutte stadslocaties. In de Poolse steden liggen nog tal van sites er verlaten bij, hoewel ze zich op een strategisch sterke locatie bevinden.

Het project in Poznań is voor BPI Real Estate de grootste investering ooit in het Centraal-Europese land.

Revive is voor 100 procent in handen van Nicolas Bearelle, die het bedrijf oprichtte in 2009. Revive doet ontwikkelingen voor rekening van zijn eigen investeringsfondsen, samen zo'n 230 miljoen euro. Naast enkele institutionele investeerders zoals Belfius Immo en PMV gaat het vooral om Belgisch familiaal kapitaal. Het vierde fonds van Revive staat nog open voor nieuwe investeerders.

Jacques Lefèvre, de CEO van BPI Real Estate Belgium. De groep bouwt zo'n 550 wooneenheden per jaar in België, Polen en in mindere mate Luxemburg.