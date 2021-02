CFE gaat 2021 tegemoet met sterk orderboek

De Brusselse bouwgroep CFE, het moederbedrijf van baggeraar en windparkenbouwer DEME, zag vorig jaar de nettowinst halveren.

De jaarresultaten zijn ondanks die halvering een flink stuk beter dan verwacht, en dat over de hele lijn. CFE bleef winstgevend en wist zijn schulden beduidend terug te dringen. De tweede jaarhelft bracht zoals verwacht herstel en de tak vastgoedontwikkeling kende een sterk jaar.

Het 16,7 procent dikkere orderboek is bovendien een basis voor nieuwe groei. Voor 2021 rekent CFE op een stijging van omzet en bedrijfswinst ‘zonder evenwel al het niveau van 2019 te bereiken’.

CFE zag over het hele jaar 2020 de omzet met 11 procent dalen tot 3,2 miljard euro. De daling is iets kleiner dan gevreesd: analisten rekenden volgens Bloomberg op 3,1 miljard euro.

Met een omzetdaling van 16,3 procent werd vooral baggeraar DEME getroffen door de gezondheidscrisis en de impact daarvan op de olie- en gassector. Het bedrijf voerde minder baggerwerken en minder installaties van offshore windmolenparken uit. De reisbeperkingen bemoeilijkten de werking van DEME en tal van projecten liepen vertraging op.

De omzetdaling van de bouwactiviteiten bleef beperkt tot 8,7 procent. De impact was vooral in België merkbaar. De pool Vastgoedontwikkeling kende dan weer een goed jaar en zag de omzet ruimschoots verdubbelen dankzij projecten in België, Luxemburg en Polen.

Merkur, corona en Orion

De brutobedrijfswinst (ebitda) van CFE kwam 8 procent lager uit, maar de 414,7 miljoen euro was wel een pak meer dan verwacht (342,8 miljoen). Bedrijfswinst en nettowinst zakten veel forser in vergelijking met 2019. De bedrijfswinst (ebit) komt een derde lager uit op 119,5 miljoen euro.

Twee zaken spelen hier een rol: DEME boekte een meerwaarde van 63,9 miljoen op de verkoop van haar belang in het offshore windpark Merkur. Anderzijds hadden de coronacrisis en het ongeval met het installatieschip Orion een negatieve impact van ongeveer 120 miljoen euro.

De nettowinst halveert tot 64 miljoen euro. De verwachting van analisten lag 20 miljoen lager. Per aandeel bedraagt de nettowinst 2,53 euro tegen 5,27 euro in 2019. De groep keert een dividend van 1 euro bruto per aandeel uit. Over 2019 werd geen dividend betaald.

Fehmarnbelt

CFE wist in 2020 de netto financiële schuld met een kwart terug te dringen tot 601,4 miljoen euro. De daling is vooral te danken aan DEME. Bij de tak vastgoedontwikkeling zijn de schulden toegenomen door de aankoop van gronden.