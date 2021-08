CFE verhoogt jaarprognose na goed halfjaar

De bagger- en bouwgroep scherpt na een sterk halfjaar haar jaarprognose aan. De opstart van diverse windparken zet een rem op DEME.

CFE heeft zich na een iets zwakker eerste kwartaal goed herpakt in het tweede kwartaal, blijkt uit het halfjaarverslag. Over de eerste zes maanden van het jaar realiseerde de Brusselse groep, die voor 62,1 procent in handen is van Ackermans & van Haaren , een omzet van 1,63 miljard euro. Dat is 9 procent meer dan een jaar eerder.

In het eerste kwartaal moest CFE nog een krimp van 3 procent opbiechten. De verbetering doet zich in de drie operationele polen voor, maar is het meest uitgesproken bij de bouwtak Contracting (+23%) en Vastgoedontwikkeling (+58%). De omzet van Contracting is zelfs hoger dan voor de coronacrisis.

Lees Meer Privaatbankiers zetten AvH op koers voor recordwinst

DEME, vooral actief in baggerwerken en de bouw van offshore windparken, levert zoals steeds de grootste bijdrage tot de groepsomzet maar blijft met een omzetgroei van 1 procent tot 1,06 miljard euro wat achter. Toch is dat een mooie inhaalbeweging tegenover het eerste kwartaal, toen DEME een omzetdaling van 10 procent kende.

De divisie Baggerwerken realiseerde in het eerste halfjaar 18 procent meer omzet dan een jaar eerder. Het belangrijkste project in uitvoering is de uitbreiding van de haven van Abu Qir in Egypte.

De activiteit van Offshore – de bouw van windmolenparken op zee – staat echter op een veel lager pitje dan in 2020, zodat de omzet bijna een kwart lager uitkomt. De belangrijkste projecten zitten momenteel in de startfase. De omzet zou moeten aantrekken in de tweede jaarhelft. Toch omschrijft CFE 2021 en 2022 als ‘overgangsjaren’ voor DEME Offshore. Vanaf 2023 wordt sterke groei verwacht omdat dan projecten in Taiwan en de Verenigde Staten van start zullen gaan.

Recordorderboek

De positieve omzetlijn wordt doorgetrokken over de rest van de resultatentabel. De brutobedrijfswinst (ebitda) komt bijna een derde hoger uit op 206,5 miljoen euro. De bedrijfswinst (ebit) verdrievoudigt tot 64 miljoen euro en de nettowinst gaat maal vijf naar 43 miljoen euro. De forse resultaatsverbetering doet zich in de drie polen voor. Logischerwijs levert DEME het gros van de winst.

Het totale orderboek van CFE was eind juni 6,26 miljard euro dik, wat 3,5 procent meer is dan eind december en een record. DEME tekent voor 4,74 miljard euro, een toename met 5,3 procent tegenover eind 2020.

Prognose

Op basis van het goede eerste halfjaar en het stevige orderboek verhoogt CFE zijn jaarprognose. De groep ging tot dusver uit van een hogere omzet en nettowinst dit jaar, maar nog onder het niveau van 2019. Nu rekent CFE op ‘een beduidende stijging van de omzet, die het niveau van 2019 zou moeten benaderen’.

De nettowinst zal eveneens sterk groeien tegenover 2020, maar het precoronapeil nog niet bereiken. Dat de nettowinst nog iets zal achterblijven, komt wellicht door DEME dat niet op volle toeren draait doordat verschillende windparkprojecten nog in de opstartfase zitten.

De Offshore-divisie moet het ook nog steeds zonder het installatieschip Orion stellen. De bouw van de Orion liep ernstige vertraging op door een ernstig ongeval met de kraan.