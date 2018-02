CFE ziet winst DEME stabiliseren in 2017

De Brusselse bouwgroep CFE zag de bedrijfswinst vorig jaar met 10 procent stijgen. Dat was niet aan de bagger- en milieudochter DEME te danken, maar wel aan de bouwactiviteiten. CFE verhoogt zijn dividend tot 2,40 euro bruto per aandeel.

CFE steunt tegenwoordig op drie pijlers: DEME (baggerwerken en de bouw van windparken), Contracting (bouw) en Vastgoedontwikkeling. Samen realiseerden ze in 2017 een omzet van 3,07 miljard euro. Dat is 9,6 procent meer dan in 2016 maar wel ruim 6 procent minder dan analisten hadden verwacht. De hogere omzet is vooral te danken aan DEME, dat bijna een vijfde meer omzet realiseerde. Contracting en Vastgoedontwikkelingen zagen hun omzet dalen.

Onderaan in de tabel kan CFE een 7,1 procent hogere nettowinst van 180,4 miljoen euro voorleggen. Op basis daarvan verhoogt de bouwgroep haar dividend van 2,15 tot 2,40 euro bruto per aandeel.

Orderboek

Het orderboek stijgt lichtjes, met 2 procent tot 4,85 miljard euro, en blijft daarmee op een hoog niveau. Bij DEME is er een daling met 7,4 procent tot 3,52 miljard euro, maar die moet genuanceerd worden. Een aantal belangrijke opdrachten die in 2017 werden binnengehaald, zijn nog niet in het orderboek opgenomen omdat de financiering nog niet helemaal rond is. Het gaat om de autosnelweg A24 in Nederland en de windmolenparken Moray East en Triton Knoll in het VK.