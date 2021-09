Cementgroep Holcim geeft startschot voor mega-investering van 400 miljoen

De cementreus Holcim heeft de procedure opgestart om een gloednieuwe fabriek te bouwen op zijn site in het Henegouwse Obourg.

De nieuwe fabriek is een hoeksteen van het Go4Zero-plan, waarmee het bedrijf zijn CO₂-uitstoot wil verminderen en op lange termijn tot nul herleiden. De cementindustrie is wereldwijd een van de grootste uitstoters van het broeikasgas en moet miljarden investeren in nieuwe productieprocessen.