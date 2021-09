Cementgroep Lafarge riskeert toch vervolging voor misdaden tegen de mensheid in Syrië

De Franse cementreus Larfarge riskeert toch een vervolging voor medeplichtigheid aan misdaden tegen de mensheid in Syrië. Dat komt doordat het hoogste Franse gerechtshof dinsdag een beslissing van een lagere rechtbank vernietigd heeft.

De saga over de Frans-Zwitserse cementgroep Lafarge, een dochter van het Zwitserse Holcim waar de Belgische holding GBL nog een klein belang in bezit, heeft dinsdag een nieuwe wending gekregen. Het Franse hof van cassatie, het hoogste gerechtshof van Frankrijk, verwierp een eerder arrest dat stelde dat Lafarge niet medeplichtig is aan misdaden tegen de mensheid in Syrië. Het vraagt de rechtbank om het onderzoek opnieuw te voeren en de beslissing te herzien.

13 miljoen betalingen aan terreurgroepen Het Franse cementbedrijf Lafarge zou 13 miljoen euro betaald hebben aan jihadisten om zijn cementfabriek op 90 kilometer van het IS-bolwerk Raqqa te vrijwaren.

Het cementbedrijf ligt al langer onder vuur omdat het via een dochteronderneming smeergeld zou hebben betaald aan jihadistische terreurgroeperingen, waaronder Islamitische Staat (IS). Tussen 2011 en 2015 - op het hoogtepunt van de Syrische burgeroorlog - zou het bijna 13 miljoen euro hebben overgehad voor het vrijwaren van zijn grote fabriek in Jalabiya, op 90 kilometer van de IS-hoofdstad Raqqa. Daarnaast wordt het bedrijf er ook van verdacht cement aan de jihadisten verkocht te hebben en via tussenpersonen met hen onderhandeld te hebben over de aanschaf van grondstoffen.

Zowel in Frankrijk als in ons land volgde in 2017 een gerechtelijk onderzoek, waarbij acht kaderleden van het bedrijf in verdenking werden gesteld. Ook GBL, dat destijds de tweede grootste aandeelhouder was en volgens KBC Securities nu nog 5 procent in handen heeft, kwam in het vizier van de speurders terecht. Die wilden onderzoeken of de vertegenwoordigers van GBL bij Lafarge bewust een oogje hebben dichtgeknepen om de Syrische fabriek te beschermen.

Oogje dicht

Tot een proces kwam het nog niet, maar er werden wel meerdere aanklachten geformuleerd. Lafarge erkende na een intern onderzoek dat het de gewapende groepen had betaald om de fabriek te beschermen, maar verwierp dat het medeplichtig zou zijn aan de misdaden die de groepen daarmee begingen.

Anderhalf jaar geleden besliste het hof van beroep in Parijs om het bedrijf daarin te volgen. Het liet de aanklacht voor medeplichtigheid aan misdaden tegen de mensheid vallen, maar wou de cementgroep wel nog vervolgen voor financiering van terrorisme, schending van een embargo en het in gevaar brengen van het leven van vroegere werknemers van de fabriek in Jalabiya.

Het hof van cassatie oordeelde dinsdag echter dat een persoon of een bedrijf ook medeplichtig kan zijn aan misdaden tegen de mensheid door een oogje toe te knijpen. 'In dit geval is de bewuste betaling van enkele miljoenen dollars aan een organisatie waarvan het doel uitsluitend crimineel is voldoende om van medeplichtigheid te spreken, ook al handelde de betrokkene met het oog op de uitoefening van een commerciële activiteit', schrijft het in een persbericht.