Cofinimmo en CFE halen congrescentrum Heizel binnen

Ontwerp van Jean Nouvel

Het Congrescentrum is in de visie van zijn architect, Jean Nouvel, een lichtbak gebouwd uit glas en staal die terrasvormig georganiseerd is aansluitend bij het hellende terrein.

Het dak is niet minder dan een hangende tuin die toegankelijk is voor deelnemers aan congressen en voor het hotelcliënteel. De vele werkruimten baden in het daglicht en zijn uitgerust met de meest geavanceerde technologie.

De structurele soepelheid van dit nieuwe Congrescentrum, die onder meer sterk tot uiting komt bij de plenaire zalen, is zo goed als oneindig moduleerbaar zodat het ook in de toekomst tegemoet zal komen aan de verlangens van zijn bezoekers, en dat met een zelden gezien comfortniveau.

Het hotel rijst op langs de Keizerin Charlottelaan aan de uiterste noordkant van de grote terrastuin en vormt daarmee het dak van het Congrescentrum. De 250 viersterrenkamers genieten een prachtig uitzicht op het Atomium en krijgen stuk voor stuk een bijzondere behandeling achter de gevel in optisch glas.

De hoofdlobby van het hotel bevindt zich ter hoogte van de terrastuin en de hoogste verdieping herbergt een bar met panoramisch uitzicht en een dynamisch dak. Het consortium vertrouwt de exploitatie van het hotel toe aan de wereldspeler NH Hotels.