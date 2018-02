Cofinimmo gaat nog eens voor ongewijzigd dividend

De resultaten van Cofinimmo, de grootste beurgenoteerde vastgoedvennootschap van het land (GVV), liggen in de lijn van de verwachtingen. Over 2018 wordt een ongewijzigd dividend aangekondigd.

Het nettoresultaat van de kernactiviteiten van Cofinimmo (de basis voor de uitkeerbare winst of de zogenaamde EPRA-winst ) steeg van 6,40 euro per aandeel in 2016 naar 6,53 euro per aandeel in 2017.

Dat is iets meer dan de 6,49 euro per aandeel die de groep zelf een jaar geleden had vooropgesteld. Het is ook iets meer dan wat KBC Securities had verwacht (6,49 euro euro per aandeel) maar iets minder dan wat Degroof Petercam (6,61 euro per aandeel) had vooropgesteld.

De waarde van de vastgoedportefeuille steeg van 3.366 miljoen euro naar 3.508 miljoen euro. Vooral zorgvastgoed in Duitsland groeide. Op vergelijkbare basis steeg die portefeuille met 0,3 procent.

De brutohuurgelden (203,9 miljoen euro) namen toe met 0,7 procent, maar op vergelijkbare basis was er een kleine daling (-0,1 procent). Dat is vooral het gevolg van het negatieve effect van het vertrek van huurders (-2,9 procent).

In 2017 is het aandeel van zorgvastgoed gestegen 45,3 procent. Dat van kantoren is gedaald tot 38,1 procent en dat van distributienetten tot 15,8 procent.

De bezettingsgraad bleef vrijwel ongewijzigd (94,6 procent versus 94, procent). Er blijkt wel een groot verschil tussen de bezettingsgraad voor zorgvastgoed (onveranderd 99,2 procent) en die van kantoren (gedaald van 88,8 procent naar 88,1 procent).

Afbouw kantoren

Er geen nieuws over de kansen voor de bouvan de nieuwe Amerikaanse ambassade op de site van de vroegere hoofdzetel van Axa. Er dreigt voor een deel van die site een bescherming van het 'monument'.

Cofinimmo wijst er op dat de drie betrokken gebouwen en percelen (Vorst 23, Vorst 25 en Tenreuken) samen slechts tegen een voorzichtige waardering van 55 miljoen euro in de boeken staan. Dat is maar 1,6 procent van de totale waarde van de portefeuille. Enkel voor Vorst 25 , waar de ambassade dreigt een inschrijving op een beschermlijst.

Er wordt ook verder gewerkt aan de herbestemming van kantoren tot residentieel. Dat zou tussen 2018 en 2020 49 miljoen euro moeten opbrengen.

Cofinimmo blijft ook inzetten op co-working: het heeft nu al vier Flex Corners en een Lounge operationeel.

Verwachtingen