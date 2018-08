Congrescentrum op de Heizel stap dichterbij

Het project Neo 2, dat de bouw van een congrescentrum met hotel op de Heizel in Brussel omvat, is definitief toegewezen aan het consortium van CFE en Cofinimmo.

Brussel heeft heel wat grote bouwprojecten in de pijplijn zitten. Het gaat onder meer om de herinrichting van de Heizelvlakte . Daar komt met Neo als een nieuw winkelcentrum met honderden woningen. Dat project loopt wel heel wat vertraging op. Daarnaast is er Neo 2, de bouw van een internationaal congrescentrum met hotel.

Vorige maand raakte bekend dat de bouwgroep CFE in een consortium met de vastgoedgroep Cofinimmo Neo 2 mag bouwen. Zij wonnen de uitgeschreven wedstrijd met een ontwerp van de vermaarde Franse architect Jean Nouvel .

Het consortium Willemen/CIT-Blaton/Dewaele/Jan De Nul, met als architect het Deense architectenbureau Henning Larsen, moest de duimen leggen maar kon wel nog in beroep gaan en had daarvoor twee weken de tijd. Nu blijkt dat die concurrerende groep geen beroep heeft aangetekend.

Vier sterren

Daardoor staat in principe niets nog de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor Neo 2 in de weg. Dat mag ook wel: de toewijzing heeft twee jaar langer geduurd dan verwacht. Het is wel nog afwachten hoe de stad Brussel de financiering gaat oplossen, omdat Neo 1 eveneens vertraging oploopt. Beide projecten zijn financieel aan elkaar gekoppeld.