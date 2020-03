‘Corona kost evenementenbusiness minstens 150 miljoen euro'

‘Dit seizoen is helemaal verloren. Voor mijn bedrijf heb ik de verwachte omzet uit de standenbouw tot eind juni gewoon op nul gezet. Een verlies van zo’n 2 à 2,5 miljoen euro’, zegt Emile De Cartier, CEO van de standenbouwer Conceptexpo en voorzitter van Febelux, een van de belangrijkste organisaties van toeleveranciers in de evenementensector. Een rondvraag bij Febelux raamt het totale verlies bij de toeleveranciers op 150 miljoen euro.

'We hebben vooral duidelijkheid nodig. In Duitsland, Frankrijk en Italië is alles afgelast. In België blijft de onzekerheid bestaan. Gaat de internationale beurs Seafood in Brussel nog door? Persoonlijk denk ik niet. Ondertussen worden nog altijd kosten voor de voorbereiding gemaakt.’