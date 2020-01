Cyclocross op het water

Het Belgische kampioenschap veldrijden laat renners over de Schelde crossen. Via een ponton van het aannemersbedrijf Hye. ‘Wielercrossen organiseren is een uit de hand gelopen hobby.’

Wie Eli Iserbyt, Toon Aerts, Laurens Sweeck of Sanne Cant bij springtij een stukje op het water wil zien fietsen, moet volgend weekend op het strand van Sint-Anneke op de Antwerpse Linkeroever zijn. Daar vindt het Belgisch kampioenschap veldrijden plaats.

Het Zwijndrechtse waterbouwkundig aannemersbedrijf Hye heeft als speciale attractie op de Schelde een drijvend ponton geïnstalleerd dat via een hangende brug verbonden is met de rest van het ongeveer 3,3 kilometer lange parcours op land. Alle 450 veldrijders moeten er zeven of acht keer over fietsen.

Naast het ponton, dat 100.000 euro kost, komt een kleine cruiseboot te liggen van waarop 500 vips hun helden kunnen aanmoedigen. De overige 4.000 vips worden gekazerneerd in speciale viptenten, de Royal Yacht Club en het Plaasj Kaffee. ‘We verwachten in totaal 20.000 toeschouwers’, zegt Kurt Vernimmen, de topman van de bedrijvengroep H2O Invest, waar Hye deel van uitmaakt.

Polderscross

We wonnen de tender voor de organisatie van het BK veldrijden in Antwerpen voor het grote Golazo. Daar zijn we best trots op. Kurt Vernimmen Topman en eigenaar H2O Invest

Vernimmen is een van de drijvende krachten achter de inmiddels vermaarde Polderscross, midden in de polders van Kruibeke. Vorig jaar organiseerde hij daar ook al het BK veldrijden. ‘Veldwedstrijden organiseren is een uit de hand gelopen hobby geworden. Na Kruibeke stelden we ons kandidaat voor de organisatie van het BK in Antwerpen, met een parcours met ponton. Dankzij de knowhow in die business hebben we gewonnen. Voor het grote Golazo. Daar zijn we best trots op.’

Vernimmen heeft zich met de stad Hulst, waar hij voor de derde keer de internationale Brico Cross- veldrit organiseerde, ook kandidaat gesteld om deel uit te maken van het wereldbekercircuit, zeg maar de Champions League van de wielercross. De rechten daarvan zijn in handen van Flanders Classic van Wouter Vandenhaute.

We hebben niet de ambitie overnames te doen in het veldrijderscircuit. Kurt Vernimmen H2O Invest

Dat de cyclocrossfanaat Vernimmen zich met zijn bedrijf tussen grote spelers als Golazo en Vandenhaute weet te wringen is opmerkelijk. Of hij grote cyclocrossambities heeft? ‘Voorlopig gaan we het daarbij houden. We hebben niet de ambitie overnames te doen in het veldrijderscircuit. Ik heb net een managementbuy-out achter de rug.’

Vernimmen nam dit jaar met drie andere managers de bedrijvengroep Sterhoek over van Marc Senelle, de zoon van de vermaarde grondwetspecialist Robert Senelle, en doopte die om tot H2O Invest. De groep omvat tien bedrijven, die op de een of de andere manier met elkaar verweven zijn.

Sterhoek baat een 9 miljoen m³ en 50 hectare grote kleigroeve uit op de grens van Zwijndrecht en Kruibeke. Die klei wordt gebruikt door zusterbedrijf Argex, dat kleikorrels produceert voor die andere H2O-telg en pontonbouwer Hye, maar ook voor andere bouwbedrijven.

Bruggen

Hye voert ook de waterbouwkundige werken uit bij de installatie van de 15 nieuwe stalen bruggen over het Albertkanaal, werkte mee aan de bouw van de terminal van ArcelorMittal in Zelzate en aan de twee bruggen over de Kieldrechtsluis. Ook de renovatie van de oude brug van Temse is het werk van Hye. Als bodemsaneringsbedrijf staat Hye ook in voor het weer opvullen van de kleigroeve met baggerspecie. Met Bremcon heeft H2O ook een grondrecyclagecentrum in huis.