D'Ieteren mengt zich in strijd om deel TVH Parts

D'Ieteren is een van de kandidaten voor de overname van een belang van 40 procent in TVH Parts, de onderdelendivisie van de gelijknamige heftruckreus. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen. De gegadigden komen uit de vier windstreken.

De families achter de West-Vlaamse heftruckgroep TVH beslisten eind vorig jaar om uit elkaar te gaan en het familiebedrijf op te splitsen. De familie Vanhalst werd enkele maanden geleden voor 100 procent eigenaar van de machinedivisie Mateco. De onderdelendivisie TVH Parts kwam voor 60 procent terecht bij de familie Thermote. Pascal Vanhalst verkocht 10 procent van zijn aandelen aan de zussen Thermote. Voor zijn resterende belang (40%) ging hij op zoek naar een externe partner.

In dat proces werd de eerste horde enkele weken geleden genomen en is er al een eerste schifting doorgevoerd. Er blijkt interesse uit de vier windstreken te zijn voor de West-Vlaamse parel.

De essentie Er zijn kandidaten uit de vier windstreken voor de overname van een belang van 40 procent in TVH Parts, de onderdelendivisie van de heftruckreus TVH.

Een van de gegadigden is de autoholding D'Ieteren, geleid door de West-Vlaming Francis Deprez.

Het belooft een van de grootste Belgische deals van het jaar te worden.

Volgens onze informatie zijn zowel een Canadees pensioenfonds - het zou gaan om de Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) -, het Singaporese staatsinvesteringsfonds GIC als een Nederlandse partij rond het dossier actief. Die laatste is mogelijk SHV, het investeringsvehikel van de familie Fentener van Vlissingen. Dat is een van de rijkste ondernemersfamilies van Nederland. HAL, onder meer eigenaar van Het Financieele Dagblad, zou zich ook gemeld hebben, maar zou niet meer in de running zijn.

Van eigen kweek

In dat rijtje zit ook één Belgische kandidaat: D'Ieteren . Wie de autoholding niet kent, zal misschien opkijken van het feit dat ze opduikt in het dossier. Maar D'Ieteren is al jaren op zoek naar een doelwit om zijn activiteiten te diversifiëren.

TVH Parts biedt de groep uit Elsene een gouden kans. Ze zou net als bij Belron (Carglass) voor de lange termijn in een snelgroeiend bedrijf met een sterk merk kunnen stappen dat actief is een min of meer gerelateerde sector. Voor de Roeselarenaar Francis Deprez, de CEO van D'Ieteren, is het West-Vlaamse TVH Parts geen onbekende.

Er is interesse uit de vier windstreken voor TVH Parts: Canada, Singapore, Nederland en... België.

De precieze financiële cijfers van het discrete TVH Parts zijn niet bekend en het is daarom moeilijk precies in te schatten voor hoeveel die 40 procent zal worden verkocht. Vorig jaar circuleerde een bedrag van 1 à 1,5 miljard euro. Maar de uiteindelijke prijs kan, gezien de winstgevendheid van het bedrijf en de concurrentie die er voor de overname zal zijn, ook hoger uitvallen.

Voor D'Ieteren vormt dat hoge bedrag geen probleem. De holding van de familie D’Ieteren zit op een cashberg van 2,2 miljard euro. Dat ze de grote prooien niet schuwt, bleek enkele weken geleden. D'Ieteren greep nipt naast de overname van ERM, het grootste adviesbureau ter wereld inzake duurzaamheid. Dat werd uiteindelijk verkocht voor 2,7 miljard dollar (2,27 miljard euro).

Het was de eerste keer in jaren dat een naam geplakt kon worden op een prooi van de groep uit Elsene in haar lange en geduldige zoektocht naar een doelwit om de activiteiten te diversifiëren.

Vorig jaar circuleerde een bedrag van 1 à 1,5 miljard euro voor het belang van 40 procent in TVH Parts. Maar de prijs kan hoger uitvallen.

De deal rond TVH Parts is uniek. De ondernemer Pascal Vanhalst is de verkoper van het pakket aandelen, maar hij verkoopt een belang in een bedrijf waarbij hij niet meer betrokken zal zijn. De nieuwe aandeelhouder zal aan tafel zitten met de familie Thermote. Die heeft financieel niets te winnen bij de deal, maar ze beslist wel mee over de keuze van de toekomstige partner, die voor haar van cruciaal belang is.