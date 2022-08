DEME verwacht licht lagere winst in 2022

De Orion, het nieuwste installatieschip van DEME, is momenteel in Duitsland aan de slag.

De baggeraar en bouwer van offshorewindparken DEME heeft een goed eerste halfjaar achter de rug, maar verwacht dat hogere kosten de jaarwinst licht zullen drukken.

DEME Group , zoals de volledige naam luidt, werd eind juni afgesplitst van de bouwgroep CFE en kreeg een aparte notering op Euronext Brussel. Een operatie die al jaren in de sterren stond geschreven en die de waarde beter tot uiting moest laten komen. Sindsdien vond al een aardige herwaardering plaats: bij de afsplitsing kreeg DEME een introductieprijs van 96 euro mee, vorige vrijdag bedroeg de slotkoers 113,22 euro, een klim van 18 procent.

Uit het eerste halfjaarrapport dat DEME als zelfstandig bedrijf uitstuurt, blijkt een gezonde activiteit, waarbij vooral de takken Offshore Energy - voornamelijk de installatie van offshorewindparken - en Environmental sterk presteerden. In het voorjaar nam DEME zijn grootste en krachtigste installatieschip in gebruik, de Orion. Met die gamechanger die megaturbines kan plaatsen, heeft DEME een voetje voor op de concurrentie. De Orion wordt in Duitsland ingezet bij de bouw van het Kaskasi II-windpark.

Veel dokbeurten

In de eerste zes maanden van het jaar trok de omzet 21,5 procent hoger tot 1,29 miljard euro, een stijging die zich in alle segmenten voordeed.

De rendabiliteit bleef wat achter. De brutobedrijfswinst (ebitda) nam licht toe tot 191,3 miljoen euro (+2,2%), maar de bedrijfswinst (ebit) daalde met 13 procent tot 40,1 miljoen euro door hogere afschrijvingen op twee nieuwe schepen. Andere factoren die op de winst wogen, zijn een uitzonderlijk groot aantal dokbeurten van baggerschepen, die bovendien duurder uitvallen door hogere materiaalkosten en de hoge inflatie.

De nettowinst stijgt wel met 12,9 procent tot 39,5 miljoen euro, onder meer dankzij gunstige wisselkoersen. De meeste munten wonnen terrein tegenover de euro, wat een wisselkoerswinst van 9,6 miljoen euro opleverde.

Het orderboek van DEME blijft stevig en was eind juni 5,6 miljard euro groot. Dat is iets minder dan eind 2021, toen voor 5,9 miljard euro aan opdrachten in de boeken stond.

Bevredigende nettowinst

De vooruitzichten voor het hele jaar zijn in lijn met wat het voormalige moederbedrijf CFE in mei meldde. Toen klonk het dat de omzet ‘op een vergelijkbaar niveau’ zou blijven. Nu stelt DEME een iets hogere omzet in het vooruitzicht en een vergelijkbare ebitda.