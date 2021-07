Dagprijzen rukken op in de bouw

De enorme prijsstijgingen van bouwmaterialen het afgelopen jaar dwingen steeds meer aannemers om in hun offertes een slag om de arm te houden. 41 procent van de aannemers hanteert een dagprijs en 35 procent van de bedrijven neemt in nieuwe bouw- of renovatiecontracten een herzieningsclausule op voor onvoorziene omstandigheden, zo schrijft Het Laatste Nieuws, dat de rondvraag van de Confederatie Bouw kon inzien.