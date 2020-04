Veilig, inspirerend en efficiënt. Het is geen gemakkelijk huwelijk vandaag. 'Het eerste wat ik ga doen als we weer op kantoor kunnen werken? Rondgaan en zo veel mogelijk mensen begroeten, al ga ik ze natuurlijk geen hand geven. En dan samen nog harder aan het werk gaan', zegt Kristof Peperstraete, de CEO van Arcadis België. 'Thuis werken is soms efficiënter, maar je haalt niet dezelfde energie uit je job. Voor de meeste mensen is dat essentieel.'

Arcadis, een 'global' bedrijf met 850 werknemers in België, vormt samen met Tractebel en Sweco in ons land de top drie van de ontwerp- en adviesbureaus voor infrastructuur, bouw en milieu. Ook in normale tijden zijn zulke bedrijven een onvermijdelijk lappendeken van mensen en middelen. 300 à 350 medewerkers van Arcadis bezoeken voortdurend klanten. Anderen staan als werfleider dagelijks in de modder. De rest zit verspreid over zes kantoren.

Visueel persoonlijk contact vindt Peperstraete nu extra belangrijk. Hij verkiest dat mensen niet gewoon bellen, maar nog meer communiceren met video. 'Dat is vandaag het best mogelijke directe contact. Dat er al eens kinderen in beeld lopen, so what?' De gemiddelde leeftijd van zijn medewerkers is 38 jaar. Wie kinderen heeft jonger dan twaalf mag, zolang de scholen nog zijn gesloten, per dag één uur arbeidstijd aan het gezin besteden.

Hij dringt er bij al zijn teamleaders op aan dat ze minstens één keer per week een one-to-onegesprek voeren met elk van hun medewerkers. 'Het is eigen aan onze job om snel te schakelen. De onzekerheid bij de klanten test de grenzen van onze flexibiliteit. Kan elke schakel in onze organisatie dat aan?'

Arcadis werkt zowel aan downsize- als aan upscalescenario's. 'Tot voor kort waren we hopeloos op zoek naar extra medewerkers. Vorige maand waren 107 medewerkers gedeeltelijk tijdelijk werkloos. In april zullen er meer zijn, alleen al omdat het om een volledige maand gaat. Sommige klanten stellen hun bouw- of milieuprojecten uit, wat zich vrij snel laat voelen in het orderboek van sommige afdelingen. 'Bij infrastructuur zijn we op dat vlak gelukkig minder kwetsbaar.'