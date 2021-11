‘De markt voor ramen en deuren werkt in de VS helemaal anders’...

Dat hij bij het familiebedrijf Reynaers in de voetsporen treedt van mater familias Martine is al een verwezenlijking op zich. Maar het echte werk moet nog beginnen voor Dirk Bontridder. ‘Je moet als Vlaming in de VS in de grootsheid van Amerikanen durven te denken.’

‘Een foto door een Reynaers- raam heen. Dat is fantastisch.’ Nog maar enkele maanden heeft Dirk Bontridder mater familias Martine Reynaers opgevolgd als CEO bij het gelijknamige ramen- en deurenbedrijf, of hij vereenzelvigt zich er al mee alsof hij er al jaren werkt. Zo hebben ze het graag bij familiebedrijven, zeker als dat, zoals Reynaers, voor het eerst in zijn geschiedenis het roer uit handen geeft aan een kapitein van buiten de familie.

Heel bekend is de 49-jarige Bontridder niet in de buitenwereld. Nochtans heeft hij al in veel domeinen zijn sporen verdiend: telecom, software, havenoverslag en consultancy. Het bedrijf voor zijn overstap naar Reynaers was Eurofins, opgericht door de in België wonende Fransman Gilles Martin. De beursgenoteerde laboratoriumgroep evolueerde in twaalf jaar - mede onder zijn leiding - van een half miljard naar 5 miljard euro omzet. ‘Ik heb daar een mooi bedrijf uitgebouwd, schouder aan schouder met de heer Martin’, vertelt Bontridder daarover. ‘Maar dan ga je naar de 50, en denk je: what’s next? Ik wilde terug naar dat ondernemende.’

En zo belandde u bij Reynaers, een oer-Vlaams industrieel familiebedrijf.

Dirk Bontridder: ‘Ik ben altijd meer een ondernemer dan een manager geweest. Ik heb meteen na mijn studies computerwetenschappen een softwarebedrijf opgericht en na drie jaar weer verkocht. Ik denk niet in problemen, maar in oplossingen. Liever iets proberen dan 27 versies van een paper te schrijven, waardoor je de kans aan je neus ziet voorbijgaan. Managers deal with complexity, entrepreneurs deal with opportunities. Daar ligt ook de match met Reynaers.’

Profiel Reynaers Wat: aluminiumgroep in handen van de familie Reynaers. De derde generatie is in aantocht. Vijf telgen zijn al actief in het bedrijf.

Bestuursvoorzitter: Martine Reynaers.

CEO: Dirk Bontridder - sinds mei - in opvolging van Martine Reynaers.

Omzet (2020): 550 miljoen euro (iets minder dan in 2019). Dat evolueert dit jaar naar 600 miljoen euro. 75 procent van de omzet komt uit het buitenland, vooral uit buurlanden, maar ook uit Rusland, de VS, Oekraïne, het Midden- Oosten en Turkije.

Werknemers: 2.400.



U was ooit consultant bij McKinsey en volgde een MBA aan de Vlerick Business School. Is dat geen omgeving waar ze managers kweken?

Bontridder: ‘Daarom ben ik na vier jaar bij McKinsey weggegaan. Ik wilde geen ondernemers adviseren, ik wilde zelf ondernemen. Vlerick onderscheidt zich trouwens op één ding echt wel van vele andere businessscholen: onder haar alumni zitten vooral ondernemers.’

Is de Vlerick School zo geen afspiegeling van hoe Vlaanderen en België er economisch uitzien: veel lokaal en familiaal ondernemerschap en weinig corporate bedrijven met topmanagers pur sang?

Bontridder: ‘In Vlaanderen heb je een economisch weefsel waar mensen van nature bedrijven opzetten. Wat me ontgoochelt, is dat we onze bedrijven veel te snel verkopen aan buitenlandse spelers. Daardoor geef je een enorm potentieel aan waardecreatie voor ons land weg. Dat doet pijn. Reynaers is een tegenvoorbeeld: het is een wereldbedrijf, en de familie heeft nu keihard beslist om dit bedrijf te laten doorgroeien met de verankering in dit land.’

Waarom is verankering is zo belangrijk? De topondernemer Filip Balcaen noemde het ooit een ‘idioot begrip’, want het door hem opgerichte Balta en IVC zijn dan wel verkocht aan het Amerikaanse Mohawk, ze creëren nog altijd tewerkstelling en fiscale inkomsten in België.

Bontridder: ‘Buitenlandse spelers hebben ook veel bedrijven opgekocht die nu niet meer bestaan. Die hadden we hier moeten houden. Door je populatie op te leiden en mee te trekken naar hoogtes waarop je als Vlaams bedrijf concurrentieel bent met buitenlandse bedrijven maak je je regio welvarend. En dan hou je beter ook het aandeelhouderschap lokaal. Kijk naar Katoen Natie. Zij verkopen niet, maar zijn op eigen kracht groot geworden. Zo investeren ze via hun bedrijf ook in het sociale weefsel. Die filosofie van sterk lokaal ondernemerschap heb ik hier bij Reynaers ook teruggevonden. Tijdens corona zaten de managers hier niet met hun neus in de Excel-tabellen, maar stonden ze mee in het magazijn.’

Nu corona min of meer achter de rug lijkt, hebben veel sectoren te kampen met grondstoffenschaarste en dure energie. Aluminiumramen worden gemaakt van bauxiet, dat voor een kwart wordt ontgonnen in Guinee, en voor de verwerking is veel elektriciteit nodig.

Bontridder: ‘Ja, en tegelijk draait de bouw als een tierelier, waardoor de vraag enorm hoog is. Niet alleen naar ramen en deuren, ook naar isolatie, beton, hout, staal, elektronische componenten... Er is een tekort aan zowat alles. Dat lokt hamstergedrag uit. Maar op een bepaald moment moet alles in die magazijnen toch geleverd en geïnstalleerd worden en komt er weer overcapaciteit. Het besteedbare inkomen van de consument blijft ook maar wat het is.’

‘Momenteel kunnen we niet anders dan die hogere prijzen doorrekenen - we zijn geen aluminiumtraders. Onze raamsystemen zijn 7 tot 10 procent duurder geworden. En het einde is nog niet in zicht, vrees ik. Dat geldt waarschijnlijk ook voor onze concurrenten. Wie hoopt marktaandeel te winnen door een stuk van de prijsverhogingen niet door te rekenen, wens ik veel plezier. Die staat volgend jaar in uw krant met een herstructurering omdat hij de lonen niet meer kan betalen.’

Is die afhankelijkheid niet een nadeel als systeemhuis? Reynaers ontwikkelt en vermarkt raamsystemen, maar koopt de profielen in en laat ze door zelfstandige installateurs in elkaar zetten en op de werf plaatsen.

Bontridder: ‘Dat is net onze sterkte, omdat ons model zo ook schaalbaar is, eender waar ter wereld. Omdat we nauwelijks iets zelf produceren - alleen het lakken en isoleren van de profielen doen we zelf - kunnen we focussen op innovatie, marketing en service. Daarvoor doen we een beroep op een netwerk van partners: onze leveranciers en de zelfstandige schrijnwerkers die onder de Reynaers-vlag varen, maar ook architecten en aannemers.’

‘Zo maken we onze systemen klaar voor de toekomst en bijvoorbeeld de Europese Green Deal. Tegen 2030 moet 55 procent minder CO₂ uitgestoten worden. 40 procent van de uitstoot komt van gebouwen, daar ligt dus een enorme uitdaging voor ons. Ramen en deuren moeten nog meer winddicht zijn, thermisch en akoestisch geïsoleerd, geautomatiseerd, enzovoort. Omdat ramen en deuren nooit op zich staan, werken we ook samen met andere industriële, vaak toonaangevende spelers: met een siliconenproducent, zoals Soudal, of met een ventilatiebedrijf als Renson. Samen doen we aan onderzoek en ontwikkeling, en we presenteren dat ook in een gezamenlijke demo-opstelling aan architecten en aannemers.’

‘Die innovatie is ook belangrijk om onze aluminium en stalen profielen 100 procent circulair te maken. Dat moet je incalculeren van bij het ontwerp, zodat de grondstoffen van afgedankte ramen en deuren volledig herbruikbaar zijn in nieuwe ramen en deuren. Dat zal met pvc bijvoorbeeld niet lukken.’

Bij het pvc-raamprofielenbedrijf Deceuninck beweren ze nochtans van wel.

Bontridder: ‘We hebben 500 testcertificaten in diverse landen die die cradle-to- cradleclaim staven. Een pvc-profiel scoort goed in isolatiewaarde, maar het is geen circulair materiaal. Bij de recyclage van pvc komen stoffen vrij, waardoor ze nooit als cradle-to-cradle beschouwd kunnen worden. Van oud pvc maakt men emmers, geen nieuwe ramen. Maar soit, eigenlijk interesseert het me niet wat de concurrentie doet, ook niet de aanbieders van aluminiumramen. We willen niet op de prijs spelen, maar op innovatie.’

Een schaalbaar model en innovatie, kunnen die helpen om eindelijk in de VS door te breken? Drie jaar geleden zei mevrouw Reynaers dat ze daar naar een omzet van 50 miljoen euro wil. Daar zijn jullie nog lang niet.

Bontridder: ‘75 procent van onze 550 miljoen euro omzet komt uit het buitenland, maar we halen nog maar 15 miljoen dollar omzet in de VS. Dat moet zelfs meer kunnen worden dan 50 miljoen. Ik ken de Amerikaanse markt wel wat van bij Eurofins, waar we een groot deel van de omzet hadden opgebouwd. Je moet als Vlaming wel in de grootsheid van de Amerikanen kunnen en durven te denken. En je moet leren omgaan met de juridische claimcultuur - daar kan je al snel in de fout gaan.’