'De overdracht van de leveringsbon is een probleem'

De West-Vlaamse ondernemer Pieter De Brabandere startte maandag zijn betoncentrale opnieuw op. 'De bouwsector is het gewoon af en toe stil te liggen.'

De tv-speech van Emmanuel Macron midden maart vormde de ommekeer voor Pieter De Brabandere. Een dag nadat de Franse president aankondigde dat zijn land in oorlog was tegen het coronavirus, moest de West-Vlaamse ondernemer zijn vestiging in de Noord-Franse stad Duinkerke sluiten. Niet veel later deed ook zijn betoncentrale in Veurne de deuren dicht.

Sindsdien leidt De Brabandere (37) het familiale betonbedrijf grotendeels van thuis uit. Niet eenvoudig voor de vader van drie, wiens kinderen tijdens het telefoongesprek regelmatig aan zijn mouw komen trekken. 'Mijn vrouw heeft een directiefunctie bij een grote supermarktketen waar het momenteel ook alle hens aan dek is', vertelt hij. 'Nee, het is geen aangename periode.'

Intussen bereidt de ondernemer de heropstart van zijn fabrieken voor. 'Onze klanten maken zich stilaan klaar om opnieuw aan het werk te gaan. Sinds maandag is onze betoncentrale in Veurne weer open. Klanten kunnen voorlopig alleen afhalen. We hebben een plastic wand geïnstalleerd zoals in een bakkerij, zodat het personeel contact met de klant vermijdt.'

Angst

Vanaf woensdag begint De Brabandere opnieuw zelf beton te leveren. Het grootste praktische probleem: de overdracht van de leveringsbon tussen de chauffeur en de klant. Omdat die procedure nog niet gedigitaliseerd is, zit er niets anders op dan de chauffeurs zo goed mogelijk te beschermen. De ondernemer schraapt momenteel mondmaskers, handschoenen en ontsmettingsmiddel samen voor zijn chauffeurs. Na de heropstart van de betoncentrale zal de helft van de 100 werknemers opnieuw aan het werk zijn. Bereidwillig personeel zal de zaakvoerder wel vinden voor woensdag. 'We hebben twee problemen: de oudere werknemers hebben terecht angst en de jongeren vinden geen opvang voor hun kinderen. Toch kregen we veel positieve reacties op onze oproep om opnieuw aan het werk te gaan. Het personeel verstaat de situatie: ze hadden begrip voor de sluiting van het bedrijf, maar ze hebben evengoed begrip voor de opening onder voorwaarden.'

De bouwsector is veerkrachtig. Wij zijn het gewoon af en toe stil te liggen. Pieter De Brabandere CEO De Brabandere