Deceuninck: 'Herstel in Turkije is onzeker geworden'

Door de nieuwe politieke onrust in Turkije is de specialist in pvc-bouwprofielen niet meer zeker van een snel herstel op zijn belangrijkste afzetmarkt.

Ege Profil, dochterbedrijf van Deceuninck in Turkije, boekte in het eerste kwartaal 35,2 miljoen euro omzet. Dat is 30 procent minder dan vorig jaar. De brutobedrijfswinst (ebitda) kreeg zelfs een tik van 60 procent tot 4,2 miljoen euro. Het nettoresultaat zakte 1 miljoen euro onder nul.

Dat het eerste kwartaal in Turkije moeilijk was, was geen geheim. Maar de omvang van de omzet- en winstdaling is toch opmerkelijk. Bovendien zal het verwachte herstel in het tweede kwartaal er vermoedelijk niet komen. 'De timing van het herstel is minder voorspelbaar geworden door de verlenging van de verkiezingsperiode in Istanbul', luidt het.

Op de algemene vergadering twee weken geleden had CEO Francis Van Eeckhout zich nog voorzichtig positief uitgelaten. 'Ik krijg signalen dat er beterschap is. Ik krijg dagelijks de bestelde tonnages binnen en ik zie die toch al tien dagen de goede richting uitgaan. Maar of de lente al begonnen is, of het nog maar één zwaluw is? Dat zullen we de komende weken zien.' Zijn voorzichtigheid was terecht, zo blijkt nu.

Door een dal

Turkije is het voorbije decennium uitgegroeid tot de tweede thuisbasis van Deceuninck. Het bedrijf produceert er voor de Turkse markt, en ziet het land bovendien als een goedkope productiehub om te exporteren naar onder meer het Midden-Oosten en Zuid-Amerika.

Vorig jaar zorgden de zeer rendabele Turkse fabrieken voor zowat de helft van de brutobedrijfswinst. Maar de Turkse economie gaat sinds vorige zomer door een dal.

De Turkse lira stortte in terwijl de inflatie en de rentevoeten ontspoorden. De bouwsector viel stil en de verkopen van Deceuninck klapten in elkaar. In het tweede halfjaar zakte de Turkse omzet - uitgedrukt in euro - met 20 procent. De terugval van de ebitda bleef toen wel beperkt tot 3 procent.

'We blijven overtuigd van het langetermijnpotentieel van de Turkse markt', meldt Deceuninck nog. 'En in de andere regio’s (Europa, Noord-Amerika en de Emerging Markets) ontwikkelen de activiteiten van Deceuninck zich in lijn met de verwachtingen.'