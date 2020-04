Deceuninck: 'We moeten aan de slag en voorbereid zijn op tweede piek'

De lockdown in België kost Deceuninck, producent van pvc-raamprofielen, ‘een paar honderdduizenden euro per dag’. ‘Het land moet weer aan de slag. We zullen zien of we grote politici hebben’, zegt CEO en aandeelhouder Francis Van Eeckhout.

Het West-Vlaamse Deceuninck , wereldwijd goed voor meer dan 3.500 werknemers, was het jaar goed gestart met bijna 6 procent omzetgroei na drie maanden. De brutobedrijfswinst verdubbelde zelfs. In Europa ging het door het coronavirus al in maart een pak minder. Turkije en de VS hielden langer stand, maar zitten sinds april in dalende lijn.

CEO Francis Van Eeckhout zette de tering naar de nering. De uitkering van 4 miljoen euro dividenden werd geschrapt. Hij leverde zelf 75 procent van zijn loon in, 230 werknemers in de VS kregen de bons. In België en Frankrijk gingen de fabrieken helemaal dicht omdat bouwwerven stilvielen.

‘In België en Frankrijk zijn we intussen en petite vitesse heropgestart’, luidt het. 'Maar we zitten ongeduldig te wachten tot de werven weer volledig opengaan.’ Hoeveel de lockdowns in de wereld hem kosten, wil of kan hij niet zeggen. Voor België spreekt hij over ‘een paar honderdduizend euro’ per dag.

Voor Van Eeckhout is het tijd dat het weer ‘back to normal’ gaat, met de nodige voorzichtigheid zolang er geen vaccin is. ‘België moet weer aan de slag. Dit is niet houdbaar.’ Dat zegt hij niet alleen voor zijn bedrijf, maar voor de economie en de toekomst van het land. ’Gezondheid is belangrijker dan geld. De maatregelen die in het begin genomen zijn, waren de juiste. Maar het is tijd om weer toegevoegde waarde te creëren en het sociaal systeem dat zo mooi is, intact te houden. Het systeem moet gespijsd worden.'

We bouwen schulden op. We leven op de poef. Francis Van Eeckhout CEO Deceuninck

De tijdelijke werkloosheid kost de overheid enorm veel geld, zegt hij. Net als alle premies en garanties om het economische weefsel overeind te houden. ‘We bouwen schulden op. We leven op de poef. Ik wil niet populistisch klinken, maar voor sommigen is dit toch als een betaald verlof. Het is mooi weer en de voortuintjes hebben er nooit zo mooi bij gelegen. Ik heb er geen probleem mee, maar we komen stilaan in de fase dat we mentaal voorbereid moeten zijn op een tweede viruspiek. De ziekenhuisbedden op intensieve zorgen zijn nooit allemaal bezet geweest. We kunnen dat wel aan’, zegt hij.

Et alors

‘Maar’, vult hij snel aan. ‘Ik wil de cijfers over de doden niet ridiculiseren, en misschien is het straks mijn eigen moeder. Ik wil het lot niet tarten, maar we moeten daar als maatschappij tegen kunnen. We moeten oppassen dat de schade niet groter wordt. Het is het moment waarop we zullen zien of we grote politici hebben. Als het sterftecijfer weer naar 300 gaat, moeten we misschien eens zeggen: et alors. Het is ook moeilijk voor hen, ik weet dat, ze hebben geen cursus epidemiologie gehad en het is een ongeziene crisis.’

In een crsis kan je noten sneller kraken. Francis Van Eeckhout CEO Deceuninck

Hij pleit ook voor ruimdenkendheid om de weken die economisch verloren gegaan zijn, in te halen. ‘Zijn we bereid een week of twee weken van ons zomerverlof in te leveren? We kunnen toch niet naar Spanje, en onze tuin ligt er al proper bij. Ik vind dat we de discussie moeten voeren om mensen op vrijwillige basis een cent te laten bijverdienen door die weken fiscaal te stimuleren.’