Deceuninck duikt stevig in het rood na een omzetdaling van 18,6 procent in het tweede kwartaal. De groep slaagde er wel in de ebitdamarge op peil te houden en de schulden te verminderen.

De producent van pvc-bouwprofielen Deceuninck slikte over de eerste helft van het jaar een nettoverlies van 3,4 miljoen euro, tegenover een verlies van 1,2 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. Het verlies volgt op een forse omzetdaling in het tweede kwartaal, eenmalige herstructureringskosten in Noord-Amerika en een negatief financieel resultaat van 9,3 miljoen euro.

Ondanks de impact van de Covid-19 pandemie realiseerden we een sterke prestatie die ons toeliet om de financiële schuld significant te verminderen. Francis Van Eeckhout CEO Deceuninck

De omzet zakte in de eerste jaarhelft met 7,4 procent tot 289,2 miljoen euro. In het eerste kwartaal was er nog een omzetstijging van 5,5 procent, maar in het tweede kwartaal was er een omzetkrimp van 18,6 procent door de maatregelen die de overheid nam om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.

Omzetgroei in de VS

Zowel Europa (-15,1%) als Turkije (-9,2%) kenden een stevige omzetkrimp over de eerste jaarhelft. Positief is dat de omzet in Noord-Amerika met 15,1 procent toenam dankzij de opstart van enkele nieuwe grote klanten. 'Blijvend lage hypotheekrentes en een groeiende populatie hebben verder de huizenmarkt in Noord-Amerika ondersteund, ondanks de hoge werkloosheidscijfers die in de recente maanden bekendgemaakt werden', klinkt het bij Deceuninck.

De resultaten waren sterk in juli. Francis Van Eeckhout CEO Deceuninck

Deceuninck slaagde er bovendien in om de brutobedrijfswinst (ebitda) minder te doen dalen dan de omzet. De ebitda zakt met 7,8 procent tot 27,8 miljoen euro, of een marge van 9,6 procent (tegenover 9,7% een jaar eerder). Verder zorgde een sterke positieve kasstroom voor een daling van de nettoschuld met 21 procent tot 118 miljoen euro, in vergelijking met juni 2019. De nettoschulden/ebitda-ratio lag eind juni 2020 op 2,0 tegenover 2,1 eind juni 2019.

Grote onzekerheid

Deceuninck beklemtoont dat de onzekerheid op korte termijn hoog blijft als gevolg van de coronapandemie, maar dat de groep positief is voor de lange termijn. 'Onze voornaamste groeifactoren blijven intact: er is een stijgende nood aan huisvesting en renovaties om te voldoen aan een groeiende populatie en de klimaatdoelstellingen.'