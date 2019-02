Deceuninck fietst om Turkije heen

Ondanks moeilijke marktomstandigheden in Turkije heeft Deceuninck vorig jaar meer winst geboekt. Het dividend blijft stabiel op 0,03 euro per aandeel.

De fabrikant van pvc-ramen uit het West-Vlaamse Hooglede realiseerde in 2018 een omzet van 674,2 miljoen euro. Dat is 1,9 procent minder dan in 2017 en ook een fractie minder dan verwacht.

De voornaamste schuldige voor de daling is Turkije & Emerging Markets, de grootste divisie van de groep. De omzet kromp er met 8,5 procent door moeilijke marktomstandigheden in de tweede jaarhelft in Turkije.

In West-Europa kwam de omzet 4,5 procent hoger uit dankzij een goede verkoop en prijsstijgingen om duurdere grondstoffen te compenseren. In Centraal- en Oost-Europa daalde omzet met 2,3 procent door lagere volumes en een verzwakking van de roebel. In Noord-Amerika ten slotte klom de omzet met 1,7 procent door een goede verkoop en het winnen van nieuwe klanten.

Meer winst, stabiel dividend

De licht lagere omzet had echter geen effect op de winst. De aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) steeg met 6,4 procent tot 72,4 miljoen euro, wat beter is dan analisten hadden verwacht. Volgens CEO Francis Van Eeckhout is het bovendien het hoogste cijfer in een decennium.

De hogere winst wordt toegeschreven aan 'hogere operationele efficiƫntie dankzij procesverbeteringen en investeringen in uitrusting en infrastructuur'. De aangepaste ebitda-marge (de verhouding tussen de aangepaste ebitda en de omzet) verbeterde met 0,8 procentpunt tot 10,7 procent.

De bedrijfswinst stijgt nog sterker, met 15,3 procent, maar door hogere financiƫle lasten - voornamelijk te wijten aan hogere rentevoeten in Turkije - is de toename van de nettowinst iets kleiner: +12,7 procent tot 15,6 miljoen euro.

Deceuninck verandert niets aan zijn dividend: net als over 2017 keert het bedrijf een dividend uit van 0,03 euro per aandeel.

Crisis in Turkije

2018 was een druk investeringsjaar voor de pvc-ramengroep. In totaal investeerde Deceuninck 62,1 miljoen euro, circa 8 miljoen euro meer dan het jaar voordien. Belangrijke projecten waren een nieuwe recyclagefabriek in Diksmuide en een nieuw logistiek centrum in Poznan. De middelen gingen ook naar de ontwikkeling van nieuwe producten en de verdere modernisering van het productieapparaat.