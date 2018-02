Deceuninck heeft last van wisselkoersen

De omzet van Deceuninck steeg in 2017 met 2,4 procent tot 678,2 miljoen euro, dat is iets minder dan verwacht. Analisten gingen uit van 690 miljoen euro. De groei is te danken aan de betere prestaties in de VS, ooit het zorgenkind van de West-Vlaamse groep. In Noord-Amerika steeg de omzet met 8,9 procent tot 129 miljoen euro. De volumes stegen daar met 10 procent. Maar daar was ook een negatief wisselkoerseffect van 2,2 procent door de verzwakking van de dollar in de tweede helft van het jaar.