Deceuninck legt twee fabrieken stil en schrapt dividend

De producent van pvc-raamprofielen is ook actief als sponsor in het wielrennen.

Stilvallende bouwwerven zetten Deceuninck ertoe aan fabrieken in België en Frankrijk stil te leggen, honderden mensen tijdelijk werkloos thuis te houden en het dividend te schrappen.

Vanaf maandag sluiten twee fabrieken van Deceuninck, de producent van raam- en deurprofielen, tijdelijk de deuren. Het gaat om één fabriek in België (Hooglede) en één in Frankrijk (Roye). Dat maakt het bedrijf vrijdag nabeurs bekend.

Het bedrijf reageert daarmee op de maatregelen die overheden nemen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen, waardoor bouwwerven in West-Europa stil komen te liggen. 'In Frankrijk is dat al het geval, omdat president Emmanuel Macron al beloofde de bedrijven in de bouw te zullen compenseren', duidt woordvoerder Bert Castel.

Tijdelijk werkloos

4,2 miljoen Dividend Deceuninck spaart 4,2 miljoen euro uit door geen dividend uit te keren.

De fabriek in België is automatisch ook getroffen, omdat de productie er voor de helft op de Franse markt gericht is. Hoewel de orderboekjes voor beide fabrieken nog goed gevuld zijn, heeft het weinig zin nog te produceren, klinkt het. In Frankrijk zet het bedrijf 200 personeelsleden tijdelijk werkloos thuis, in ons land een 600-tal.

Het bedrijf schrapt ook het dividend. Het volgt daarmee het voorbeeld van de lingeriegroep Vandevelde, die woensdag aankondigde geen dividend over 2019 te zullen uitbetalen. Ook Kinepolis, dat nog tot begin april zijn cinema's in België moet dichthouden, denkt niet langer een dividend te zullen uitbetalen.

Voorsprong

Deceuninck had bij de jaarresultaten nochtans opnieuw een brutodividend van 3 cent per aandeel in het vooruitzicht gesteld. Het bedrijf keerde dat bedrag vorig jaar ook uit, wat toen een prijskaartje van 4,2 miljoen euro had. Dat bedrag houdt het nu dus bij zich. 'Niets meer dan een voorzorgsmaatregel', verzekert Castel.