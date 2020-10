Deceuninck schakelt versnelling hoger

De fabrikant van pvc-bouwprofielen kan uitpakken met stevige groei in het derde kwartaal.

Deceuninck heeft niet de gewoonte om te communiceren over de kwartaalresultaten. 'Maar gezien de onzekerheid als gevolg van de coronapandemie, denken we dat het deze keer aangewezen is', zo luidt de aanhef van de trading update van Deceuninck.

De boodschap van de producent van pvc en composietprofielen voor ramen en deuren is duidelijk: na een dramatisch tweede kwartaal - toen door corona in Europa bouwwerven werden stopgezet - , is er opnieuw groei.

De omzet lag in het derde kwartaal op 177,7 miljoen euro, wat 7,5 procent meer is dan in dezelfde periode vorig jaar. De groep uit Hooglede-Gits verwijst naar de inhaalbeweging na de bouwstop in het tweede kwartaal, naar het hogere marktaandeel in de Verenigde Staten en naar het economische herstel in Turkije.

De bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) klom met 70 procent tot 31,2 miljoen euro. Dat is volgens Deceuninck het gevolg van hogere volumes, de positieve effecten van de herpositionering in Europa en een éénmalige impact van goedkopere grondstoffen. In een interview met De Tijd midden augustus had CEO en hoofdaandeelhouder Francis Van Eeckhout al duidelijk gemaakt dat de inhaalbeweging is ingezet.

Ege Profil

Deceuninck cashte eerder deze maand een beetje op zijn beursgenoteerde Turkse dochter, Ege Profil. Het belang werd verminderd van 95,9 naar 93,4 procent. Dat smaakt bij Deceuninck naar meer, blijkt uit de trading update. 'Afhankelijk van de marktomstandigheden zal nog een bijkomende 5 procent verkocht worden'. Ege Profil was op de beurs omgerekend naar euro meer waard geworden dan Deceuninck zelf, dat op de Brusselse beurs een kwakkeljaar beleeft.

Deceuninck heeft ook stevig werk gemaakt van schuldafbouw, niet onbelangrijk in onzekere coronatijden. De netto financiële schuld is gedaald tot 96,2 miljoen euro eind september, tegenover 160,6 miljoen eind september 2019.

Nieuwe bestuurder & CFO

Deceuninck kondigt tot slot wijzigingen aan in het bestuur en de directie. Bruno Humblet (ex-Procter & Gamble, ex-Bekaert) wordt volgend jaar voorgedragen als onafhankelijk bestuurder.