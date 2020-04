Deceuninck-voorzitter zet stap opzij

Voorzitter Paul Thiers, sinds 2016 aan boord bij de fabrikant van pvc-raamprofielen Deceuninck, acht zichzelf te weinig beschikbaar tijdens deze coronacrisis en geeft de fakkel door.

Door de pandemie zit Deceuninck volop in crisismodus - CEO Francis Van Eeckhout schatte vorige week nog dat de lockdown het bedrijf enkele honderdduizenden euro's per dag kost. In die situatie heeft Deceuninck een voorzitter nodig die volledig beschikbaar is, liet Thiers woensdag verstaan in een persbericht.

Thiers, die eerder ook CEO was van het vloerbekledingsbedrijf Unilin, combineert het voorzitterschap van Deceuninck met tal van mandaten bij andere bedrijven. Samen met ondernemers als Philippe Vlerick en Filiep Balcaen is Thiers actief in de investeringsmaatschappij Pentahold, hij richtte mee de vastgoedgroep ION op en hij is ook bestuurder bij het uitzendbureau Accent Interim. Die taken vallen niet langer te combineren met het voorzitterschap van Deceuninck, klinkt het.

Thiers biedt daarom zijn ontslag aan en geeft de fakkel door aan Marcel Klepfisch, momenteel de ondervoorzitter van Deceuninck. In het persbericht over de voorzitterswissel geeft Deceuninck woensdag ook mee dat het bedrijf extra maatregelen genomen heeft in haar Turkse vestiging in Kocaeli, waar een hoger aantal coronabesmettingen werd vastgesteld. De activiteiten worden daar wel voortgezet, maar met minder werknemers.