Deceuninck zit in Frans-Belgische aluminiumvete

De Frans-Italiaanse producent van aluminiumprofielen AluK sleept ondernemer Peter Blijweert en de raamprofielenproducent Deceuninck voor de rechter.

Blijweert is de Vlaamse koning van de aluminiumprofielen. Hij maakte Aliplast (nu Corialis) groot en vergaarde zijn fortuin met de verkoop van de Lokerse groep. In 2006 verkocht hij zijn laatste pakket aandelen. Een jaar nadien werd hij, tot grote onvrede van zijn voormalige bedrijf, opnieuw actief in de productie van aluminiumprofielen via Blyweert Aluminium. De groep werd in verschillende Europese landen actief, maar kwam in 2012 in moeilijk financieel vaarwater.

Sectorgenoot AluK, gecontroleerd door de Franse familiale groep Valfidus, bracht soelaas. Hij nam de Britse en Nederlandse Blyweert-dochters over. Enkele jaren later belandde ook Blyweert Aluminium België bij AluK.

Blyweert Polen, intussen omgedoopt tot So Easy System, bleef buiten de deals. Maar AluK sloot in 2012 wel een akkoord over die vennootschap met Blijweert. Als een derde partij er interesse voor toonde, had AluK een voorkooprecht op de aandelen van het Poolse Blyweert.

Begin dit jaar kondigde de West-Vlaamse raamprofielenproducent Deceuninck aan dat hij in een joint venture (50/50) was gestapt voor de verkoop van So Easy-aluminium-raamsystemen. Dat dossier belandde in de rechtbank. Uit juridische documenten die bij de ondernemingsrechtbank in Luxemburg zijn neergelegd, blijkt dat AluK zich verzet tegen die transactie.

AluK stelt dat zijn voorkooprecht op de aandelen in So Easy System is geschonden door een overdracht van aandelen aan Deceuninck bij het opzetten van de joint venture. AluK vraagt de rechtbank de transactie tussen Deceuninck en Blijweert terug te draaien, zodat het zijn voorkooprecht kan uitoefenen.