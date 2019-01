Decorbouwer Tomorrowland legt boeken neer

Neverland Themapark Projects, de decorbouwer van het dancefestival Tomorrowland, stopt ermee. Het bedrijf kon naar eigen zeggen niet op tegen de concurrentie uit Oost-Europa.

Neverland Themapark Projects had zowel klanten in het binnen- als het buitenland. Naast Tomorrowland werkte de bvba ook onder meer voor pretparken als Walibi, Plopsaland, de Efteling in Nederland en Disneyland Parijs in Frankrijk.

Het bedrijf werd opgericht door Kurt Heerman in 1997 in Hofstade bij Aalst. Het ontstond uit de creativiteit van Aalsterse carnavalisten. De eerste echte opdracht kwam van Melipark, dat later werd omgevormd tot Plopsaland.

Ondanks de mooie prestaties en visitekaartjes had het bedrijf het financieel al lange tijd moeilijk in de onregelmatige projectbusiness, waar er de ene dag veel werk is en de andere dag bijna niets. De jongste jaren kwam er ook steeds meer concurrentie uit Oost-Europa.

Volgens de organisatie van Tomorrowland komt de volgende editie van het festival niet in het gevaar.

De decorbouwer legde vorige week de boeken neer. Heerman liet aan een aantal klanten weten dat het bedrijf ermee stopte en verontschuldigde zich voor het eventuele ongemak. Hij maakte ook duidelijk dat hij er zelf definitief mee stopt.

Er zouden nog maar vier vaste medewerkers zijn. Philippe Baillon werd aangesteld als curator. Het is niet duidelijk of er een kandidaat-overnemer is. ‘Daarvoor is het nog te vroeg,’ zegt Baillon aan De Standaard.