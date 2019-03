Dedecker voert casinoproject Middelkerke af

'Ik leg het dossier niet stil', zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker aan de regionale zender Focus TV. 'Het project ligt stil. De aannemer wil het niet uitvoeren. Ik versnel hiermee zelfs het dossier, zodat we over maximum drie jaar een nieuw casino hebben.'

Smeergeld

Dedecker was in de vorige legislatuur, toen hij in de oppositie zat, al een tegenstander van het project. Volgens hem riekt het dossier naar corruptie. 'Er zijn getuigenissen dat er in dit dossier smeergeld en enveloppes overhandigd zijn. Dat dossier ligt al vijf maanden bij het gerecht', zegt de burgemeester.