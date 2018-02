Derde meer winst voor Ackermans & van Haaren

Het winstcijfer overtreft volgens CEO Jan Suykens de eigen verwachtingen. De kernparticipaties van AvH droegen 277 miljoen euro bij tot de winst, 7 procent meer dan in 2016. Daarnaast boekte AvH voor 17,6 miljoen euro aan meerwaarden en niet-recurrente resultaten. Die houden verband met de verkoop van de belangen in de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen en Ogeda, en met een herwaarderingsmeerwaarde bij de plantageholding Sipef. In 2016 moest AvH voor 26,8 miljoen minwaarden boeken.