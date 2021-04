Derde minder buitenlanders op Belgische bouwwerven

In de Belgische bouw werken almaar minder gedetacheerde buitenlanders. Door de coronacrisis raakten ze België moeilijk binnen.

Het aantal gedetacheerde arbeiders in de Belgische bouwsector is de voorbije jaren sterk gedaald. Terwijl in 2017 nog 92.463 gedetacheerden op de Belgische werven werkten, is dat aantal vorig jaar gedaald naar 57.346, goed voor een krimp van 38 procent. Dat blijkt uit een analyse van de Confederatie Bouw op basis van de verplichte Limosa-meldingen die werkgevers moeten doen als ze een werknemer detacheren.

Als gedetacheerde kunnen arbeiders tijdelijk in België werken en betalen ze hun socialezekerheidsbijdragen in het land van oorsprong. Omdat de bijdragen daar een pak lager liggen dan in België, werken arbeidskrachten uit Oost- en Zuid-Europa vaak goedkoper dan Belgische. Daardoor gingen veel Belgische jobs in de bouw 'verloren'.

De Confederatie Bouw ziet drie redenen voor de fikse daling van het aantal gedetacheerden. Allereerst sloten werkgevers, vakbonden en overheden in 2015 onder impuls van de federale regering-Michel een Plan voor Eerlijke Concurrentie (PEC) in de bouwsector af. Het plan bevatte 40 maatregelen om sociale fraude en sociale dumping te bestrijden. Het plan wilde ongeoorloofd lage prijzen bij publieke aanbestedingen tegengaan. 'Dit PEC-plan, waarvan de belangrijkste maatregelen uitgevoerd zijn, is grotendeels in zijn opzet geslaagd', stelt de Confederatie Bouw.

Loonlastenverlaging

Verder haalde de Belgische bouwsector in 2018 een loonlastenverlaging binnen. Sindsdien krijgen bouwbedrijven een fikse korting bij het doorstorten van de bedrijfsvoorheffing. Ze moeten 18 procent van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de lonen van de tewerkgestelde werknemers in ploegverband op werven niet doorstorten aan de fiscus.

5.000 Bouwvakkers In België werkten vorig jaar telkens 5.000 bouwvakkers uit Nederland, Portugal en Polen.

De coronacrisis duwde het aantal buitenlanders in de bouw verder naar omlaag. De activiteit in de sector nam volgens de Confederatie Bouw vorig jaar 4,2 procent af. Daardoor was er minder nood aan gedetacheerde werknemers. Door de quarantaineregels en de sluiting van de grenzen raakten ze België ook moeilijker binnen.