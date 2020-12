Deurenspecialist Theuma koopt sectorgenoten Anywaydoors en Portapivot

De deurenspecialist Theuma koopt zijn sectorgenoten Anywaydoors en Portapivot. Het prijskaartje is niet bekend. De eigenaarsfamilie van de twee bedrijven herinvesteert in de nieuwe combinatie boven het geheel.

Theuma is een fabrikant van binnendeuren en kozijnen. Het is de Belgische marktleider in zijn metier en het nummer twee in Nederland. Het richt zich zowel op de bedrijven- als, via groothandels, op de consumentenmarkt.

Om zijn aanbod te verbreden koopt Theuma Anywaydoors en diens spin-off Portapivot. Beide ondernemingen waren tot nu toe in handen van de oprichtersfamilie Dries. Anywaydoors maakt op maat gemaakte pivoterende deuren en schuifdeuren ('room dividers') voor het hogere marktsegment en verkoopt die via een hoofdwinkel in Massenhoven en een netwerk van geselecteerde verdelers in de Benelux. Zusterbedrijf Portapivot verkoopt 'room divider'-producten en scharnieren online aan professionele klanten.

60 miljoen OMZET Samen zijn de drie betrokken bedrijven goed voor een omzet van ongeveer 60 miljoen euro, waarvan het overgrote deel afkomstig is van Theuma.

Pater familias Rudi Dries ging een tijdje geleden op zoek naar een externe partner. Theuma kwam uit dat proces als de voorkeurspartner naar voren. De familie Dries verdwijnt evenwel niet volledig uit beeld. Ze krijgt een minderheidsbelang in de nieuwe combinatie en komt naast de meerderheidsaandeelhouder M80 en het management van de Theuma-groep in het kapitaal.

Samen zijn de betrokken bedrijven goed voor 60 miljoen euro omzet, waarvan het overgrote deel afkomstig is van Theuma. Ondanks de coronacrisis bleef Theuma's omzet dit jaar stabiel. Die van Anywaydoors en Portapivot groeide.

