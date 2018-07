Donald Muylle trakteert zichzelf op gul dividend

De familiale keukenbouwer Dovy keukens keert over het boekjaar 2017 een dividend van 2,1 miljoen euro uit. Dat is meer dan de vijf voorgaande jaren samen.

Het dividend staat vermeld in de jaarrekening die Dovy Keukens, het bedrijf van de familie Muylle, onlangs neerlegde bij de Nationale Bank. Over de vijf voorgaande jaren keerde de keukenbouwer 1,95 miljoen euro uit, nu is dat in één keer 2,1 miljoen euro. Topman Donald Muylle zegt dat er geen specifieke reden is voor de forse stijging.