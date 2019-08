Duitse investeerder koopt Belgische verdelers van bouwmaterialen

De Duitse investeringsgroep Aurelius neemt de Belgische verdelers van bouwmaterialen YouBuild en M-Pro over. De bedrijven halen 100 miljoen euro omzet en tellen 240 werknemers.

Youbuild heeft tien vestigingen in West-Vlaanderen en Henegouwen. Die verkopen bouwmaterialen (bakstenen, tegels, laminaat, maar ook isolatie, dakpannen en gereedschap) aan particulieren en professionelen. YouBuild heeft zes vestigingen in Brussel en Wallonië. De verkoper van de twee Belgische bedrijven is het Britse Grafton.

De combinatie van beide bedrijven is één van de grootste distributeurs van bouwmaterialen in België, zegt Aurelius in een persbericht. De overname zou eind dit jaar afgerond moeten worden, indien de concurrentie-autoriteit haar goedkeuring geeft.