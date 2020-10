Duurdere grondstoffen verstoren herstel bij Recticel

Schuimrubberfabrikant Recticel is er in het derde kwartaal in geslaagd om de omzetklap van het voorjaar te boven te komen. Een sterke stijging van de grondstoffenprijzen gooit roet in het eten.

Na de omzetdaling van 32,3 procent in het tweede kwartaal - ten gevolge van de lockdownmaatregelen - oogt het derde kwartaal veel beter voor Recticel . De omzet verbeterde maand na maand in de zomer en over het hele kwartaal realiseerde het bedrijf een omzet van 217,4 miljoen euro. Dat is 2,5 procent meer dan een jaar eerder. Wisselkoersen hadden een negatieve impact van 0,5 procent, blijkt uit een persbericht.

Over de eerste negen maanden komt de omzet wel nog 11,1 procent lager uit dan een jaar eerder. De teller staat hier op 591,6 miljoen euro.

Woningrenovatie

In het derde kwartaal presteerde vooral het segment Slaapcomfort (matrassen) sterk. De omzet kwam 18,1 procent hoger uit dan een jaar eerder. Geheel verwonderlijk is dat niet: de aandacht van de consumenten is sinds de lockdown sterk gericht op woningrenovatie. Recticel verwijst ook naar de heropening van de winkels en een gunstige productmix.

Soepelschuim zag de omzet met 3,3 procent dalen tijdens de zomermaanden. Het subsegment Comfort boekte stevig herstel, terwijl Technische Schuimen nipt achterbleef op 2019. In het segment Isolatie steeg de omzet met 3,3 procent dankzij een versnelling van de bouwactiviteit tijdens de zomer.

Grondstoffenprijzen

Een probleem vormen echter de grondstoffenprijzen, die vanaf september erg hard zijn gestegen. Recticel schrijft dat toe aan de combinatie van een krachtig herstel met ernstige productieproblemen bij de leveranciers.

Volgens CEO Olivier Chapelle kampten sommige grondstoffenleveranciers zelfs met ‘force majeure’-situaties. Recticel doet al het mogelijke om de duurdere grondstoffenprijzen door te rekenen aan zijn klanten.