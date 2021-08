Eerste verlies geen probleem voor bouwgroep Willemen

De Mechelse bouwgroep Willemen dook vorig jaar 14,1 miljoen euro in het rood, maar staat financieel voldoende sterk om dat verlies te absorberen.

Het is het eerste verlies voor Willemen, een van de grootste familiale bouwgroepen van Vlaanderen, sinds de onderneming 12 jaar geleden de eerste geconsolideerde resultaten publiceerde. De rode cijfers zijn, volgens de onlangs vrijgegeven jaarrekening, voornamelijk toe te schrijven aan de coronapandemie.

Daardoor 'werden werven tijdelijk stilgelegd of uitgesteld en een aantal quarantainemaatregelen genomen bij medewerkers en onderaannemers, waardoor het activiteitenvolume aanzienlijk verminderde en de rendementen van diverse werven daalden', aldus de toelichting bij de cijfers. Corona leidde er ook toe dat de omzet een duik nam van 13 procent tot bijna 725 miljoen euro, in lijn met de sector.

Forse impact

Willemen telt vier divisies: bouw, infrastructuurwerken, de divisie funderingen, technieken en onderhoud, en ten slotte projectontwikkeling. Opvallend is dat bouw, veruit de grootste tak, vorig jaar een negatieve brutobedrijfswinst (ebitda) boekte. Er was een forse impact van bijna 26 miljoen euro.

Dat werd deels goedgemaakt door een 'mooie marge' op de verkoop van een vastgoedontwikkelingsproject in het Duitse Potsdam. De ebitda van de hele groep bleef nipt uit het rood. Ondanks het verlies over 2020 blijft Willemen financieel gezond. De groep sloot het jaar af met een eigen vermogen van bijna 89 miljoen euro, tegen 99,5 miljoen eind 2019, en zag de nettoschuld dalen naar 68,6 miljoen euro.

Willemen is in handen van de gelijknamige familie. Bij enkele groepsonderdelen zijn er andere aandeelhouders aan boord. Zo verhoogde het Waals Gewest vorig jaar nog zijn belang in Willemen-dochter Franki.