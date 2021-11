Eigenaar dakbedekker Fedrus koopt Sofindev en ING uit

Mark Vandecruys, de hoofdaandeelhouder van Fedrus, koopt zijn twee financiële partners uit. Hij wordt opnieuw volledig eigenaar van de dakbedekkings- en gevelspecialist. Dat vernam De Tijd. Hoeveel hij op tafel legt, is niet bekend.

Fedrus is een specialist in dakbedekkings- en gevelmaterialen. De groep omvat de bedrijven APOK en VM Building Solutions (het voormalige IRS-Btech). VM Building Solutions levert EPDM-rubber (een alternatief voor roofing) en dakdichtingssystemen aan de bouwsector. APOK produceert dakgoten en distribueert dak- en isolatiematerialen.

Zes jaar geleden kochten het investeringsfonds Sofindev (17%) en de bank ING (14%) een minderheidsparticipatie in de groep uit Puurs. Vandecruys behield een belang van zo’n 67 procent. Via de intrede van de twee financiële partners wilde de ondernemer een tandje bijsteken in de internationale expansie van het bedrijf.

700 miljoen Sinds de instap van Sofindev en ING klom de omzet van 190 miljoen tot bijna 700 miljoen euro.

De drie partijen voegden de daad bij het woord. Toen Sofindev en ING instapten was Fedrus de Belgische marktleider. Zes jaar later is het uitgegroeid tot een prominente Europese speler. In 2017 breidde Fedrus uit naar Frankrijk, onder meer via de overname van MCP Defrancq. Maar het maakte dat jaar een quantumsprong via de overname van VMZinc, de divisie bouwmaterialen van Umicore. Fedrus legde zo de hand op zeven Europese vestigingen en bijna 1.000 werknemers. Sinds de instap van Sofindev en ING klom de omzet van 190 miljoen tot bijna 700 miljoen euro.

Fedrus is de derde deal van Sofindev dit jaar. Deze zomer stapte het uit de dampkappenproducent Novy, vorige maand stapte het aan boord bij het Nederlandse digitaledienstenbedrijf Loyals.