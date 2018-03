‘Er is een wooncrisis in Gent'

De situatie op de Gents woningmarkt is de voorbije jaren verslechterd. De Gentse schepen voor Stadsontwikking, Ruimtelijke Ordening en Wonen Sven Taeldeman (sp.a) doet een oproep naar de private sector om samen een tandje bij te steken.

De woningmarkt in Gent is een buitenbeentje. Gemiddeld huurt in Vlaanderen 25 à 30 procent van de gezinnen. In Gent is dat ruim de helft. Van de 117.000 gezinnen zitten er 15.000 in de sociale huisvesting, 51.000 op de private huurmarkt en nog eens 51.000 heeft een eigen woning.

Er zijn enkele nefaste trends op de Gentse woningmarkt.

Schermvullende weergave Sven Taeldeman, Gents schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Wonen ©BELGA

Tot tien jaar geleden was een woning kopen en ook huren er relatief goedkoop. De stad maakte evenwel een inhaalbeweging. Voor een bestaande woning betaalt men nu in Gent 260.000 euro, voor een nieuwbouw 282.000 euro, en bouwgrond kost 307 euro per vierkante meter.

De druk van de 33.000 kotstudenten is groot. Ze bezetten in Gent maar liefst 8 procent van de gezinswoningen. Een doorsneegezin kan niet betalen wat vijf, zes studenten kunnen als ze beslissen om samen een woning te huren.

‘De woonmarkt in Gent is crisis’, concludeerde Gents schepen Sven Taeldeman op de 'Ghent Day' op de vastgoedbeurs Mipim in Cannes, met als centraal thema betaalbaar wonen.

Een op de twee

Peter Vanden Abeele, de Gentse Stadbouwmeester, vat de precaire situatie samen in zijn '½'-formule: in Gent huurt een op de twee, heeft één op de twee gezinnen maar een enkel inkomen, een op de twee moet meer dan wat normaal en gezond is (een derde van het inkomen is de norm) uitgeven aan wonen, en één op de twee woningen is in slechte staat.

Volgens Sven Taeldeman mag niet langer worden uitgegaan dat er moet worden gestreefd naar een eigen woning voor iedereen. Om de aankoopprijs moeten er meer formules komen waarbij een woning wordt gekocht zonder de grond.

Bij projecten met steun van de stad wordt nu al voorzien dat minimaal 20 procent wordt verkocht onder de marktprijs en 20 procent wordt verhuurd tegen een budgetprijs.

Magnette steelt de show in Cannes Paul Magnette, burgemeester van Charleroi, maakt in Cannes indruk met zijn presentatie van de toekomstplannen voor zijn stad. In een vlekkeloos Engels en,met humor, en live doorgestuurd op Facebook, schetste hij zijn ambitieuze plannen. Hij hamert er op dat de investeringen van de private sector al zes keer groter zijn dan die van de publieke sector (50 procent Europa). Op termijn wordt 40 procent van de binnenstad van Charleroi herontwikkeld. Het shoppingcenter Rive Gauche in de binnenstad, genomineerd voor een Mipim Award, is een groot succes. Antwerpen kon men haar plannen voor Linkeroever en de overkapping nog veel ambitieuzere plannen voorleggen. Intendant Alexander D’Hooghe en Antwerps Stadsbouwmeester Rapp konden jammer genoeg nog niks vertellen over de concrete projecten en de prioriteiten waarvoor wordt gekozen. Schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde, die binnen zes weken afscheid neemt van de Antwerpse politiek, wist enkel te vertellen dat hij 'binnen zes weken over een aantal dingen misschien anders zou denken' en viel vooral op door een uitval naar een journalist in de zaal. De enige Vlaamse burgemeester die dit jaar van verkiezingen aanwezig is in Cannes, is Vincent van Quickenborne van Kortrijk, een vaste klant op Mipim.

De Gentse Bouwmeester pleit er ook voor dat men in Gent meer van de verouderde woningen zou durven afbreken. Pascal Debruyn, onderzoeker aan de Universiteit Gent, waarschuwt daarmee voorzichtig te zijn. Ondanks de beste bedoelingen riskeert men dan ook de allerlaagste drempel voor de instap in de woningmarkt (met huurprijzen van niet meer dan 200 euro per maand) te verhogen.

Alexis De Groote van ontwikkelaar pleit voor een snellere aflevering van rechtszekere bouwvergunningen. Dat zal op zich al de prijzen helpen drukken. Hij benadrukt dat er nooit meer productie vanuit de private sector zal komen als er geen uitzicht is op een redelijk rendement.

De ontwikkelaar blijft het onbegrijpelijk vinden dat een particulier die via een ontwikkelaar een woning koopt nadat een gebouw eerst werd afgebroken, 21 procent btw moet betalen. Als de particulier dat zelf doet, betaalt hij maar 6 procent.

City Marketing

Gent doet al jaren als geen andere Belgisch stad succesvol aan city marketing op Mipim met een bescheiden budget (29.000 euro) voor een beurs van dit kaliber.

Dit jaar waren er evenwel geen flitsende presentaties door burgemeester Daniël Termont of schepen Mathias Declercq over de enorme mogelijkheden voor investeerders. Termont is na de heisa rond het Optima-dossier niet meer zo enhousiast om nog naar Cannes te reizen. Declercq gaf als schepen van de haven de voorrang aan de handelsmissie naar Canada.