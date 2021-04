Etex-CEO: 'Soms voelde ik me echt onmachtig'

Dankzij de topverkoop in doe-het-zelfzaken boekte de bouwmaterialenreus Etex in 2020 recordwinsten. CEO Paul Van Oyen moest in het coronajaar geregeld slikken, maar trok ook lessen uit de crisis. ‘Soms voelde ik me echt onmachtig.’

‘Wij hebben een bedrijf in Australië gekocht en we zijn er nog nooit geweest. Kunt u zich dat voorstellen? Het fabrieksbezoek deden we via de camera van de smartphone. Normaal vraag ik bij zo’n rondgang aan een arbeider: hoe zit dat hier? The smell of the place. Dat ruik ik na 30 jaar snel.’

Schermvullende weergave Etex ©katrijn van giel

Paul Van Oyen (59) wil het niet luidop zeggen, maar hij is het thuiswerk beu. De CEO van de bouwmaterialengroep Etex ontvangt ons op de kille hoofdzetel naast de uitgestorven luchthaven van Zaventem. De kantoren van het bedrijf zijn alleen op dinsdag en donderdag open. ‘Het is hier spooky’, geeft de CEO toe.

Van Oyen is een man van het terrein. De mineraloog trad in 1990 in dienst bij Etex, en voerde voor het bedrijf projecten in de hele wereld uit. ‘Mijn baas zei: jij moet eens naar Oost-Europa. Dan vloog ik naar Rusland en enkele jaren later stond daar een fabriek.’ In 2015 klom hij op tot de nummer een van de specialist in binnen- en buitenbekleding van gebouwen. Van Oyen vormde het lappendeken Etex om tot een bedrijf dat alleen lichtgewichtoplossingen voor de bouw aanbiedt. De CEO gooide de dakpannen- en keramiekactiviteiten buiten en legt zich voortaan toe op drie hoofdactiviteiten: gipskartonplaten (bekend van het concurrerende merk Gyproc), vezelcement, en brandbeveiliging & isolatie. Vorig jaar stampte Etex een nieuwe afdeling uit de grond: modulaire woningbouw.

De coronapandemie zette de multinational op zijn kop. Etex kondigde eerst aan het dividend voor 2019 te halveren, een unicum in de 115-jarige geschiedenis. In het najaar kregen de telgen van de steenrijke eigenaarsfamilie Emsens alsnog het volledige dividend. Voor 2020 stijgt het dividend zelfs een vijfde omdat het bedrijf recordresultaten boekte. Hoewel de omzet vorig jaar 11 procent daalde tot 2,6 miljard euro kon Etex zijn bedrijfsresultaat (ebit) stabiliseren en bereikte de nettowinst een historisch hoog niveau van 215 miljoen euro. ‘Een derde daarvan is toe te schrijven aan Covid-19, waardoor onze kosten fors daalden’, zegt Van Oyen. ‘Ook investeerden we minder, eerder door onmogelijkheid dan door onwil. We kregen de Duitse installateurs gewoon niet in Peru om machines te bouwen.’

Draait Etex intussen zoals voor corona?

Paul Van Oyen: ‘We weten nog niet of we de volumes van 2019 eind dit jaar of pas eind volgend jaar halen. De onderliggende vraag in de bouw is niet slecht. We zien vooral een verschuiving tussen segmenten. Grote projecten, zoals hotels, scholen, winkelcentra en luchthavens, lopen meerdere jaren vertraging op. Op de privémarkt doen de doe-het-zelfwinkels het goed. Die sector is altijd wat stiefmoederlijk behandeld. Maar mensen hebben veel gespaard en steken dat geld nu in hun huis. Dat hield ons boven water in de coronacrisis.’

Kreeg Etex in de crisis alle producten tijdig in de winkels?

Van Oyen: ‘De pandemie was ook een leveringscrisis. Bouwmaterialen moeten beschikbaar zijn. Mensen lopen de Brico binnen en als onze plaat daar niet ligt, kopen ze die niet. Toen corona uitbrak, hebben we onze aandeelhouder gemeld: er is een gigantisch probleem, maar wij gaan niet zeggen wanneer een fabriek in Engeland dichtgaat. Dat moeten de mensen lokaal beslissen. Daarom presteerden wij beter dan concurrenten. Zij sloten alle fabrieken meteen en moesten dan wachten op orders uit Parijs. Covid-19 heeft ons geloof in eigen kunnen versterkt. Vrijwilligers kwamen op zaterdag pijlen verven op de grond van de fabriek. Dat is een ongelooflijke energiebron geweest.’

Heeft de crisis de werking van Etex veranderd?

Van Oyen: ‘In 2021 hebben we voor het eerst zonder budget gewerkt. We hebben 115 jaar succesvol met een budget gewerkt. Maar op een dag kom je tot de conclusie dat zoiets bullshit is. Van augustus tot november waren daar honderden mensen mee bezig. Dan keurden we het budget goed en bleek het op 5 januari niet te kloppen. Als we onder het budget zaten, presteerden we slecht. En dan koppelden we daar ook nog de bonussen aan. Wat een onzin! Voortaan werken we met veel snellere doelen en bekijken we alles in cycli van drie maanden. Wat marcheert, wat niet?’

‘Daarnaast hebben we onze verkoopmodellen aangepast. In bepaalde landen verkopen we evenveel als precorona, zonder onze klanten te ontmoeten. Daarom moeten we nadenken over hoe we de front- en backoffice verdelen. Je kan wel ingrijpen in IT, de financiën of de logistiek, maar het commerciële luik staat voor twee derde van onze kosten.’

Etex haalt 30 procent van zijn omzet uit Latijns-Amerika. Die regio gaat door een enorme crisis.

Van Oyen: ‘Latijns-Amerika heeft verschrikkelijk afgezien van corona. Peru, Chili, Brazilië: daar waren de resultaten slecht. Onze fabrieken waren de veiligste plaatsen. Mensen kwamen liever naar het werk, want daar hadden ze minder kans om het virus op te lopen. In Peru wou een besmette arbeider alleen naar het ziekenhuis als hij een fles zuurstof meekreeg uit de voorraad van het bedrijf. Dan voel je je echt onmachtig. (stilte) Wat konden we doen? Uiteindelijk hebben we in sneltempo noodhospitalen gebouwd dankzij onze ervaring met de bouw van modulaire woningen. Die gebouwen blijven nu gewoon staan.’

De voorbije maanden draaide de logistiek wereldwijd in de soep. Kampt Etex daar ook mee?

Van Oyen: ‘We hebben in veel landen tekorten door de speculatie op een aantal grondstoffen, zoals papier, wat nodig is voor vezelcement, gipskartonplaten en hout. Dat is een gigantisch probleem. Vroeger was onze sector heel gestandaardiseerd. Een product kostte 2 euro per vierkante meter. Maar de prijzen worden zoals die van olie of metaal. Volgende week ga je naar de winkel en is ons product duurder.’

‘Ook is het transport in onevenwicht. We investeren elk jaar 280 miljoen euro in transport, dat is gigantisch veel. Maar de containerprijzen zijn geëxplodeerd. Toen die boot (het containerschip Ever Given, red.) zopas in het Suezkanaal vastzat, stonden wij op het punt om fabrieken te sluiten. De aanvoer van chemicaliën en siliconen voor gipskartonplaten zou binnen een paar weken opgedroogd zijn.’

Dan wordt 2021 opnieuw een jaar op de rollercoaster?

Van Oyen: ‘Absoluut. In de eerste jaarhelft zat ons orderboek heel vol, maar de evolutie in de tweede jaarhelft is onzeker. Er worden geen plannen meer gemaakt voor nieuwe luchthaventerminals of hotels. Het voordeel is dat Europa zowel de Green Deal als het herstelplan voor corona op poten zet. Mevrouw Ursula (von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie, red.) heeft een enorme autoriteit door die twee zaken te koppelen. Europa kan dat geld niet alleen gebruiken voor bedrijven in nood, maar ook voor bedrijven met een duurzame toekomst.’

Etex verkocht vorig jaar zijn laatste dakpannenactiviteit. Deed u dat met spijt in het hart?

Van Oyen: ‘Ik ben bij Etex begonnen tijdens de diversifiëringsgolf in 1990. We breidden toen uit van golfplaten naar metalen daken en van leien naar dakpannen. Tien jaar geleden zaten we totaal verspreid. We hadden 100 merknamen, 110 bedrijven en 15 technologieën. Dat is heel kapitaalintensief. En je kan niet in alle segmenten tot de top drie behoren. In residentiële dakbedekking konden we bijna nergens een relevante positie veroveren. Ik vind het nog altijd ongelooflijk dat je klei uit de grond kan pakken en daarmee een pan kan maken. Maar ik sta achter de keuze om te focussen op lichtgewichtbouw.’

Etex had vijf jaar geleden 800 miljoen euro schulden, vandaag is het zo goed als schuldenvrij. Plant u overnames?

Van Oyen: ‘De voorbije jaren hebben we 700 miljoen euro omzet verkocht en 300 miljoen omzet bijgekocht. Tegelijk genereren we dubbel zo veel cashflow en steeg de winst (rebitda) naar een record. We hebben dus enorm veel waarde gecreëerd zonder nieuwe markten op te gaan. We are too big to be small and too small to be big. We willen niet aan groeikoorts lijden.’

‘Het leuke is dat we geen compromissen moeten sluiten. Als we een fabriek moeten bouwen, doen we dat. We genereren zo veel cashflow (bijna een half miljard euro in 2020, red.) dat dat kan. De komende drie jaar plannen we 1 miljard euro aan investeringen. Die betalen we allemaal met onze operationele cashflow. Een bedrijf dat al 100 jaar bestaat, moet zijn nieuwe fabrieken toch kunnen betalen met de bestaande operaties en de schulden gebruiken voor nieuwe activiteiten? Dan hebben we nog 1 miljard euro om de markt op te gaan.’

Waar liggen dan mogelijkheden voor overnames?

Van Oyen: De markt is weer aan het opblazen. Private equity (durfkapitaalfondsen, red.) komt boven water. En de multiples (die de prijs van een overname bepalen, red.) gaan omhoog. We blijven investeren in modulaire woningbouw. Daar zijn niet veel bedrijven mee bezig. In België gaat het om vijf, zoals Machiels. Wij moeten die kleine spelers verzamelen voor een consolidatie via een platform, dat waarde creëert door IT en ingenieursdiensten te bundelen.’

‘Daarnaast kunnen we overnames doen om onze systemen te vervolledigen. We specialiseren ons in binnen- en buitenbekleding. Daar zitten nog honderden componenten aan, zoals lijmen, pleisters, hoeken, schroeven of metalen profielen. Concurrenten, zoals Knauff of Gyproc, kunnen dat allemaal aanbieden. Wij niet.’

Dan is Soudal, de siliconengroep van Vic Swerts, de ideale prooi?

Van Oyen: ‘We hebben dat bekeken. Maar eigenlijk is maar 20 procent van hun business relevant voor ons. De rest zijn tubekes lijm en silicone. Dat doet mij terugdenken aan onze verstrooiing van vroeger, met een apart salesteam voor elk product. Nee, daar heb ik echt schrik voor.’

Etex

Bouwmaterialengroep opgericht in 1905 door Alphonse Emsens onder de naam Eternit.

Omvat drie grote divisies: gipskartonplaten, vezelcement en isolatie & brandbeveiliging.

Bande in 2002 het gebruik van zijn sterproduct asbest, dat kankerverwekkend bleek.

Omzet (2020): 2,6 miljard euro (-11%).

Operationele winst (rebitda): 484 miljoen euro (+11%).

Netto recurrente winst: 215 miljoen euro (+15%).

Werknemers: 11.000.

110 fabrieken in 42 landen.

In handen van de familie Emsens, een klein deel staat op de Euronext Expert Market.

CEO sinds 2015: Paul Van Oyen.