Etex blijft voort investeren in het VK

Onder CEO Paul Van Oyen focust Etex steeds meer op een beperkt aantal kernactiviteiten. FSi, een Britse specialist in passieve brandbeveiliging, past perfect in dat plaatje.

De bouwmaterialengroep Etex versterkt zijn marktpositie in passieve brandbeveiliging door de overname van FSi in het Verenigd Koninkrijk.

FSi Limited is een Brits bedrijf dat is gespecialiseerd is in passieve brandbeveiligingsoplossingen met een sterke focus op brandwerende producten. Het heeft een productiefaciliteit in Measham, East Midlands, en een distributiecentrum in West Thurrock, Groot-Londen.

Het bedrijf realiseerde vorig jaar een omzet van 20 miljoen pond (22 miljoen euro) en telt 110 medewerkers. Het heeft klanten over de het hele wereld. Het leverde producten voor de T2- en T5-terminals op de luchthaven van Heathrow (Londen), maar ook voor de luchthaven van Dubai en de World One-toren (Mumbai).

20 miljoen omzet FSi haalde vorig jaar met 110 werknemers een omzet van 20 miljoen pond (22 miljoen euro).

Het past in de strategie van CEO Paul om Etex te focussen op een beperkt aantal kernactiviteiten. Brandbeveiliging en hoogwaardige isolatieoplossingen voor de bouw- en OEM (Original Equipment Manufacturer)-sectoren is een van de vijf terreinen waarop Etex zich steeds meer toelegt.



Brexit

Etex gelooft sterk in het VK. Ook na de brexit wil Etex sterk staan op de grote en lucratieve Britse markt.

Vorige jaar maakt de groep bekend een nieuwe fabriek voor gipsplaten te bouwen in Bristol. Het wordt met een investering van 160 miljoen euro de belangrijkste investering van Etex ooit. Etex had al twee fabrieken in het VK. Met de investering in FSi mikt Etex ook op de exportmarkt.

De overnameprijs van FSi werd niet bekendgemaakt. De verkopers zijn de oprichters Carl Atkinson en Paul Paling.