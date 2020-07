Etex bouwt activiteiten in daksector verder af

De verkoop van Marley Zuid-Afrika en de participatie in RBB in België, beide actief in betondakpannen, komt niet als een verrassing. Het past in de focus op lichte constructie, een evolutie die Etex twee jaar geleden al heeft ingezet met de verkoop van Marley in het VK en Umbelino Monteiro in Portugel. Dat waren twee nog grotere producenten van dakpannen.