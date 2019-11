Etex bouwt zijn grootste fabriek ooit

Etex haalt zijn portefeuille boven om in Bristol, in het zuidwesten van Engeland, een nieuwe gipsplatenfabriek neer te poten. Het heeft al twee dergelijke fabrieken in het Verenigd Koninkrijk, waaronder een in Bristol. ‘Maar we willen tot de top drie op die lucratieve markt behoren’, klinkt het. De bevolking in het Verenigd Koninkrijk groeit fors, er is een tekort aan woningen en veel oudere huizen snakken naar een renovatie.