Etex doet Britse dakpannen na twintig jaar weer van de hand

Etex verwierf begin 1999 een meerderheid in het Britse Marley, nadat het een vriendelijk bod van 500 miljoen euro op het bedrijf had uitgebracht. Onderdelen van Marley werden later doorverkocht, maar nu doet Etex ook het kernbedrijf zelf van de hand. De koper is Inflexion Private Equity Partners, een private-equitybedrijf dat 5,4 miljard pond aan participaties beheert en sterk actief is in de bouwsector.