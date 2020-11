Etex grijpt buitenkans in Australië

De Belgische bouwmaterialengroep Etex neemt de gipsplatenactiviteiten van zijn Duitse concurrent Knauf in Australië over. Die was verplicht om te verkopen in het kader van een grotere deal.

Het Australische bedrijf Knauf Plasterboard Pty Limited was tot nu toe in handen van het Duitse Knauf. Dat is net als Etex een familiebedrijf dat actief is in bouwmaterialen, maar in omzet (10 miljard euro) is het meer dan drie keer zo groot. Knauf is een van de grootste spelers voor gipsplaten in de wereld.

Knauf moest het bedrijf verkopen om te voldoen aan de voorwaarden van de Australian Competition and Consumer Commission. De Australische concurrentiewaakhond legde een aantal voorwaarden op als gevolg van de overname door Knauf in oktober vorig jaar van het aandeel van Boral in een 50-50-joint venture van USG en Boral voor de productie van gipsplaten. Knauf betaalde daar 1,05 miljard dollar voor.

Top drie

Knauf Plasterboard Pty Limited is een top 3-speler op de Australische markt voor gipsplaten, goed voor een omzet van meer dan 100 miljoen euro. Het bedrijf heeft drie gipsplaatfabrieken in Victoria, Nieuw-Zuid-Wales en Queensland, evenals een productiefaciliteit voor metalen profielen in Queensland. Het stelt meer dan 300 mensen te werk.

Overnameprijs

Een overnamebedrag werd niet bekendgemaakt. Global Gyspum News waardeert de gipsplatenactiviteiten van Knauf in Australië op 293 miljoen dollar (247 miljoen euro). Volgens het gespecialiseerde medium hadden ook Saint-Gobain en China National Building Material (CNBM) interesse.

Met Knauf Plasterboard Pty hebben we een nieuwe regionale pijler toegevoegd aan een sterke voetafdruk in lichtbouw. Paul Van Oyen CEO Etex

Heroriëntering

De overname in Australië sluit perfect aan bij het strategische heroriënteringsinitiatief dat Etex twee jaar geleden aankondigde. ‘Etex wil sterke punten in lichte en modulaire bouwtechnologieën en -oplossingen over de hele wereld versterken. Een van de speerpunten daarbij zijn gipsplaten. Met Knauf Plasterboard Pty hebben we een nieuwe regionale pijler toegevoegd aan een sterke voetafdruk in lichtbouw’, stelt Paul Van Oyen, de CEO van Etex. De Belgische groep is op de Australische markt al aanwezig in de brandbeschermings- en vezelcementsegmenten.

Sinds de heroriëntering verkocht Etex een aantal activiteiten die niet tot zijn kernactiviteiten behoorden, zoals dakpannen in klei en beton.

Etex werd in 1905 opgericht door de familie Emsens. Het realiseerde in 2019 een omzet van 2,94 miljard euro met 12.000 medewerkers.