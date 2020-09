Etex herstelt gehalveerd dividend

Etex, de Belgische groep voor bouwmaterialen, ziet beterschap. Het wil daarom dit jaar nog een tweede dividend uitkeren. In mei had het het dividend over 2019 gehalveerd.

Etex had door de grote onzekerheid beslist het dividend over 2019 in mei te halveren tot 0,29 euro per aandeel. Dat was in de geschiedenis van de Belgische familiale, niet-beursgenoteerde groep nooit eerder gebeurd in vredestijd.

‘Sinds juni hebben we onze resultaten weer onder controle gekregen’, zegt Paul Van Oyen, CEO van Etex. De impact van de coronacrisis op de financiële resultaten blijkt minder negatief te zijn dan verwacht.

Tweede dividend

Dat is goed nieuws voor de aandeelhouders. 'Op basis van de huidige vooruitzichten voor de rest van 2020 heeft de raad van bestuur beslist aan de aandeelhouders van voor te stellen de uitkering van een brutodividend van 0,29 euro per aandeel goed te keuren, betaalbaar vanaf 13 november 2020’, aldus de mededeling.

De facto krijgen de aandeelhouders in twee stappen in het kalenderjaar 2020 een dividenduitkering die even groot is als de uitkering die ze over 2019 ontvingen. Er wordt geen aanduiding gegeven over het dividend over het hele boekjaar 2020 dat mag worden verwacht in mei volgend jaar.

Omzetdaling

Door de pandemie daalde de omzet van Etex in de eerste zes maanden van dit jaar tot 1,23 miljard euro ( -11% op vergelijkbare basis). De netto recurrente winst daalde tot 75 miljoen euro, op vergelijkbare basis een terugval met 14 procent.

Etex was 2020 heel sterk begonnen. Door snel in te grijpen bleef de rebitda-marge (de genormaliseerde operationele kasstroom) opmerkelijk stabiel op 16,7 procent. Etex bespaarde 9 procent op de overheadkosten en verminderde het investeringsprogramma met 20 procent.

De voorbije twaalf maanden is de netto financiële schuld gehalveerd van 640 miljoen naar 310 miljoen euro. De netto financiële schuld/rebitda-ratio verbeterde van 1,4 eind juni 2019 naar 0,7 eind juni 2020. Dat is het laagste sinds de overname van de gipsafdeling van Lafarge in 2011. Etex kon toen in één klap zijn omzet met 50 procent vergroten. Sinds zijn aantreden heeft Van Oyen enkele niet-strategische activiteiten afgestoten.

Prognose

Etex verwacht dat de afwijkingen van de omzet en rebitda tegenover vorig jaar in de tweede helft van dit jaar aanzienlijk minder nadelig zijn dan in de eerste, en dat ze onder 5 procent zullen liggen.