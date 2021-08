Etex koopt Britse marktleider in lichte stalen frames

De Belgische specialist in bouwmaterialen kondigt woensdag de overname aan van Sigmat, de Britse marktleider voor lichte stalen bouwframes.

Sinds de oprichting in 2001 groeide Sigmat, dat zo'n 235 mensen tewerkstelt en zijn hoofdzetel heeft in het Engelse Leeds, uit tot een toonaangevende Europese fabrikant van koudgewalste staalcomponenten en stalen frames voor paneelconstructie. Een overnameprijs maakt Etex niet bekend.

Sigmat, dat in 2019 een omzet van 40 miljoen Britse ponden (zo'n 47 miljoen euro) draaide, is de grootste fabrikant van lichte stalen frames - zogenaamde LGSF - in het Verenigd Koninkrijk.

LGSF is een kostenefficiënt, sneller en duurzamer alternatief voor traditionele bouwtechnieken, aldus Etex, en maakt gebruik van staal in constructieframes die bestaan uit wandsystemen met panelen die zijn geassembleerd met wandstijlen.

Sigmat, dat onder andere een fabriek van 9.000 vierkante meter heeft in Leeds, gebruikt daarbij recycleerbaar staal, waardoor het structuren bouwt die een minimale impact hebben op het milieu.

Het Britse bedrijf bedient een breed klantenbestand, in bouwsegmenten als woningen, onderwijs, horeca en seniorenwoningen.

Etex geeft aan dat het via de overname zijn positie versterkt in verschillende bouwmarktsegmenten in het Verenigd Koninkrijk. De Belgische specialist in bouwmaterialen geeft verder aan dat het ervaren managementteam van Sigmat aan boord blijft.

Wereldleider in modulaire bouw

Etex beschouwt de overname van Sigmat als een aanvulling op de eerdere aankoop van het Ierse design- en engineeringconsultancybedrijf Evolusion Innovation en de Ierse LGSF-speler Horizon Offsite.

De Britse overname moet Etex helpen om zijn ambitie te realiseren om wereldleider te worden in de zogenaamde offsitebouw, waarbij stalen en houten bouwcomponenten eerst in een fabriek geprefabriceerd worden om vervolgens op een bouwsite te worden samengevoegd.

Sigmat zal daarom een onderdeel worden van de Etex-divisie New Ways, die zich specifiek richt op offsite bouwtechnologieën voor zowel hout- als staalskeletbouw.