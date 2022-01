Etex krijgt na megadeal stevige voet aan grond in isolatiemarkt

Etex wordt actief in de markt van isolatie na de overname van het Spaanse Ursa. Het is een nieuwe stap in de transformatie van de Belgische bouwmaterialengroep.

'Een wereldspeler worden in lichte en duurzame bouwsystemen.' Om die ambitie te realiseren verkocht de Belgische specialist in bouwmaterialen eerder zijn keramiek- en de dakpannendivisie. Die pasten niet langer in het plaatje. Tegelijk verlegde Etex de focus naar gipsplaten, vezelcement, passieve brandbeveiliging en modulaire bouwsystemen.

In die toekomststrategie past ook de overname van de Spaanse isolatieproducent Ursa, die sinds 2017 behoorde tot de Duitse Xella Groep, bekend van de Ytong-bouwstenen. Ursa produceert glaswol en kunststofschuim voor zowel de professionele als de doe-het-zelfmarkt.

Strategisch belangrijk

Met een omzet van 500 miljoen euro, 13 fabrieken en 1.700 werknemers behoort het bedrijf met hoofdkwartier in Madrid tot de Europese top in de isolatiemarkt. Ursa, dat in 1949 werd opgericht als familiebedrijf, is al sinds 1968 actief op de Belgische markt. In totaal voert Ursa zijn isolatieproducten uit naar 20 landen, waaronder Rusland, Frankrijk, Spanje en Polen.

Hoeveel geld Etex voor de overname op tafel legt, is niet bekend. Strategisch is de deal in elk geval belangrijk. 'De overname van URSA bevestigt de evolutie van de portefeuille die Etex enkele jaren geleden heeft ingezet', stelt topman Bernard Delvaux, die sinds halfweg vorig jaar het roer in handen heeft bij de bouwmaterialenreus. 'Deze overname combineert een nieuw groeiplatform met een sterke focus op duurzaamheid.'

Inspelen op Green Deal

Met de overname wil Etex inspelen op het toenemend belang van isolatie. Europa wil met de Green Deal een toonaangevende rol spelen in een efficiënt energieverbruik. Daarbij is een cruciale rol weggelegd voor isolatiematerialen. Die helpen niet alleen energie te besparen, maar ook bij het terugdringen van de CO 2 -uitstoot.

Nog ruim driekwart van de gebouwen in Europa is niet energie-efficiënt, luidt het bij Etex. Omdat 85 tot 95 procent van die gebouwen ook nog in 2050 in gebruik zal zijn, is renovatie essentieel. Alleen al tegen 2030 moeten 35 miljoen gebouwen in Europa gerenoveerd worden. Van die groeimarkt wil Etex met zijn isolatiematerialen graag een graantje meepikken. Daarom zal Ursa, zodra de overname de nodige goedkeuringen heeft gekregen, een afzonderlijke divisie bij Etex vormen.