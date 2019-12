Etex stapt in modulaire woningbouw in Brazilië

De Belgische specialist in bouwmaterialen Etex stapt via zijn Chileense joint venture E2E in Tecverde, een Braziliaans bedrijf gespecialiseerd in houtskeletbouw.

De familiale reus Etex gaat voluit voor de modulaire woningbouw. Na Chili zet hij nu ook stappen in Brazilië. Etex wil niet langer enkel een fabrikant van bouwplaten, dakleien en brandbeveiliging voor de wereldwijde bouwmarkten zijn. Het plande al enige jaren in enkele landen een instap in de modulaire woningbouw. Etex begint nu met de concrete uitbouw.

In 2018 zette Etex een eerste belangrijke stap met de oprichting van de in Chili gevestigde 50-50 joint venture E2E. Die combineert de ervaring van Etex in gipsplaten en vezelcement met de expertise van Arauco in duurzame oplossingen voor bosproducten. Het Chileense bedrijf bezit miljoenen hectaren ecologisch bos en maakt pulp, papier, mdf-platen en andere technische houtproducten. Arauco levert het houten geraamte, Etex de opvullende materialen. De huizen zijn 100 procent recycleerbaar. In een jaar bouwde E2E in Chili honderden woningen van 30.000 tot 50.000 euro per stuk.

70% aandeel Het aandeel van Etex in de waardeketen stijgt van 10 procent bij een prefabwoning naar 60 à 70 procent bij een modulaire woning.

Etex schakelt nu een versnelling hoger. E2E koopt - voor een onbekend bedrag - een meerderheidsparticipatie van twee derde in Tecverde, een Braziliaanse specialist in technologie voor houtskeletbouw in Latijns-Amerika. Tecverde telt 250 werknemers en heeft een productiecapaciteit van 3.500 huizen. De ambities zijn hoog. Door de overname moet de omzet van het bedrijf in een jaar tijd verdubbelen.

Over vijf jaar wil Etex in een tiental landen een paar honderd miljoen euro omzet realiseren in de modulaire woningbouw. ‘Etex wil geen bouwbedrijf worden. Via die modulaire woningbouw willen we wel opschuiven in de waardeketen. Klassiek bedroeg ons aandeel in een prefabwoning nog geen 10 procent. In de modulaire waardeketen is dat 60 à 70 procent, afhankelijk van het land en de afwerkingsgraad’, verklaarde Etex-CEO Paul Van Oyen deze zomer in De Tijd.